موقف يانيك فيريرا من عودة أحمد فتوح للمشاركة مع الزمالك

مدير مستشفى الجمعية الشرعية: ضحية حريق شبرا الخيمة وصل في حالة حرجة
وفد حماس يشيد بالجهود المصرية لدعم غزة ووقف إطلاق النار
من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا
مصر تدين بشدة الإعلان عن خطة لبناء 3400 وحدة سكنية في الضفة الغربية
لمدة 12 يوما.. تفاصيل غلق طريق الكورنيش جزئيا بالمنتزه شرقي الإسكندرية
القافلة الـ 15 من المساعدات المصرية تصل معبر رفح رغم العراقيل | فيديو
كواليس وفاة شاب إثر إجرائه عملية جراحية بمستشفى خاص في المحلة
إعلان عبري يكشف ملامح الخطة العسكرية الإسرائيلية الواسعة لاجتياح غزة
الداخلية تضبط المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات| فيديو
بعد حادث طعـ.ـن .. وزير الأوقاف يطمئن على الحالة الصحية لـ إمام مسجد في قنا
الفئات المحرومة من الحصول على الوحدات بديلة الإيجار القديم .. رئيس إسكان النواب يوضح
القبض على شخص استعرض بسيارته في طريق «السويس - القاهرة»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد حسن عن موقف يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك، من عودة اللاعب أحمد فتوح للمشاركة مع الفريق.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: "يانيك فيريرا يبدي موافقته لعودة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية ويمنح الإدارة حرية الأمر".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وذلك بعدما افتتح مشواره في البطولة بالفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب 

و تنطلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب يوم السبت المقبل في تمام الساعه التاسعة مساء بتوقيت القاهرة 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب 

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1.

