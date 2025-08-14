موقف يانيك فيريرا من عودة أحمد فتوح للمشاركة مع الزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسن عن موقف يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك، من عودة اللاعب أحمد فتوح للمشاركة مع الفريق.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: "يانيك فيريرا يبدي موافقته لعودة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية ويمنح الإدارة حرية الأمر".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وذلك بعدما افتتح مشواره في البطولة بالفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

و تنطلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب يوم السبت المقبل في تمام الساعه التاسعة مساء بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1.