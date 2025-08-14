أحمد فتوح تقدم باعتذار رسمي لنادي الزمالك .. شوبير يوضح

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات أزمة أحمد فتوح،مع نادي الزمالك بعد غيابة عن معسكر الفريق و حضوره حفل بالساحل الشمالي.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «ما علمته أن أحمد فتوح، طلب أن يتقدم باعتذار رسمي عما بدر منه، ومازال جهاز الكرة لم يأخذ قراره النهائي بشأن بقبول الاعتذار أمام لا.

وأضاف: «فتوح، أبلغ مسؤولي الزمالك بتقديمه اعتذار في الوقت الذي يحددونه مع تقديمه اعتذار في جروب اللاعبين».

وتابع: «الاتجاه حاليًا داخل نادي الزمالك، هو العفو عن فتوح، وعودته للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق».

واستكمل : «تعامل الزمالك في أزمة فتوح، كان عشرة على عشرة، لأنه حفظ هيبة ومكانة النادي ووضع اللاعب في حجمه الطبيعي، لأن الأساس هو النادي وإنت كلاعيب ليس لك قيمة بدون النادي».