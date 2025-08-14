الأهلي يُعلن عن قميصه الثالث في الموسم الجديد .. شاهد

أعلن النادي الأهلي عن قميصه الثالث، في الموسم الجديد من انطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخضع لاعبو النادي الأهلي لجلسة تصوير، بالقميص اللبني الجديد.

قميص الأهلي الثالث

ويستعد فريق الكرة بالنادى الأهلي لمواجهة فاركو في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرّر أن يواجه الأهلي نظيره فاركو في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة .

وكانت مباراة الأهلي أمام مودرن سبورت انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وانطلق الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد 2025-2026، التي تقام بنظام استثنائي يضم 21 فريقًا، بعد إلغاء الهبوط فى النسخة الأخيرة.