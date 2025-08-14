جلسات جماعية وفردية.. فيريرا يضع معايير اختيار حارس الزمالك

أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا عقد خلال الأيام الماضية سلسلة من الجلسات الجماعية والفردية مع حراس مرمى الفريق الثلاثي، المهدي سليمان الوافد الجديد، ومحمد عواد، ومحمد صبحي، لشرح رؤيته الفنية بشأن مركز حراسة المرمى.

وأوضح المصدر أن فيريرا شدد على أن اختياراته ستعتمد على الجاهزية البدنية والفنية، بعيدًا عن مبدأ الحارس الأساسي الثابت، مشيرًا إلى أن التقييم سيكون مستمرًا بعد كل مباراة، وأن التغييرات واردة في أي وقت وفقًا لمصلحة الفريق.

وأضاف أن المدرب أكد للحراس أنه لا توجد ضمانات أو استبعاد دائم لأي لاعب، وأن الفرصة متاحة بالتساوي للجميع، شرط إثبات الذات في المباريات والتدريبات.