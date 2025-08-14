والد خوان ألفينا بيزيرا لاعب الزمالك الجديد: متحمس لرؤية الجماهير

نشر الاعلامي عمرو الدرديري تصريحات والد البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لاعب الزمالك الجديد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و قال والد البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا :اعجبتني القاهرة "، ومتحمس لرؤية الجماهير".

واستقر البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، والمنضم للفريق مؤخراً، على ارتداء القميص رقم 33 مع الأبيض في الموسم الحالي.

وكان اللاعب يفاضل بين أكثر من رقم قميص قبل أن يستقر على اختيار الرقم 33 للمشاركة به في المباريات مع الفريق.

ويحرص الجهاز الفني على تجهيز خوان بيزيرا للتواجد مع الأبيض في قائمة مباراة المقاولون العرب المقبلة في الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.