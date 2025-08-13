ألفينا يدخل حسابات فيريرا.. والفرصة الأخيرة لـ فتوح وإشادة كبيرة بـ ناصر

أكد الإعلامي أمير هشام، أن البرازيلي خوان ألفينا لاعب الزمالك الجديد سوف يتواجد في قائمة الفريق في المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب يوم السبت في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال هشام عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: ألفينا فاجأ المدير الفني بجاهزيته ومستواه المميز وحماسه، ما جعله خيارا مناسبا للمباراة المقبلة وربما يدفع به في بعض الدقائق خلال اللقاء القادم، واللاعب كان يشارك مع فريقه السابق في الدوري الاوكراني بصفة مستمرة وهو ما جعله في أفضل فورمة فنية.

وأضاف: جون إدوارد المدير الرياضي وعبدالناصر محمد مدير الكرة أخطروا أحمد فتوح بالعودة للانتظام في مران الفريق الجماعي عقب مباراة المقاولون.

وواصل: فتوح علم أن هذه هي الفرصة الأخيرة والعقوبة المالية لا تراجع عنها وحال تكرار الأزمات، سيتم عرضه للبيع فورًا دون أي تراجع مرة أخرى.

وأتم: ناصر ماهر نال إشادة كبيرة من المدير الفني البلجيكي وتحدث معه على انفراد في وجود جون إدوارد وطالبه بالاستمرار على هذا المستوى مؤكد له أنه سيكون من أفضل اللاعبين في مصر هذا الموسم.. واللاعب يجب أن يظل على مستوى ثابت حال رغبته في زيادة عقده مستقبلا.