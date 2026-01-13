حقيقة زواج منة فضالي من جديد .. ما حكاية طليقها وابنتها؟

تصدر اسم الفنانة منة فضالي محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد أنباء عن زواجها وظهورها بفستان الزفاف الأبيض، ليبدأ الكثير من متابعيها ومحبيها البحث عن زوج منة فضالي وزواجها المفاجئ.

منة فضالي

منة فضالي بالفستان الأبيض

ظهرت منة فضالي وهي ترتدي فستان زفاف أبيض في مقطع فيديو وجلسة تصوير حديثة نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، لتنهال عليها التعليقات والمباركات بزواجها.

لكن منة فضالي لم تعلق على ما انتشر حول زواجها بعد ظهورها بالفستان الأبيض، ولم ترد على تعليقات متابعيها على الصور .

زواج منة فضالي

وكتب أحد متابعي منة فضالي تعليقًا على الفيديو قائلاً: «ألف مبرووك لو اللي أنا فهمته من حقك تتهنى وتفرحي بحياتك حبيبتي ما شاء الله ربنا يحفظك يا رب»، فيما كتبت أخرى: «مبروك يا منوش»، ولكن لم تكشف منة عن تفاصيل ظهورها بالفستان الأبيض.

حقيقة زواج منة فضالي

وبعد ساعات من انتشار الصور والبحث عن زوج منة فضالي، صرحت الفنانة في تصريحات صحفية أنها لم تتزوج وأن هذه الصور ليست زفافها، وإنما مجرد ترويج لإحدى العلامات التجارية ، نافية تماماً قصة زواجها .

منة فضالي بفستان زفاف

كم مرة تزوجت منة فضالي؟

كشفت منة فضالي عام 2018 خلال استضافتها ببرنامج "شيخ الحارة” أنها تزوجت دون علم والدتها من الملحن محمد ضياء، وانفصلت عنه بعد زواج دام حوالي 7 أشهر.

وسابقاً تمت خطبتها مرتين سابقاً، أحدهما ضابط شرطة تعرفت عليه في حفل عيد ميلاد إحدى صديقاتها، ثم أعلنت خطبتها في حفل عائلي، ولكنها انفصلت عنه، جاء ذلك بعد خطبتها الأولى من الموزع الموسيقي عادل حقي والذي انفصلت عنه أيضاً بعد عدة أشهر.



ابنة منة فضالي

منة فضالي لم تنجب، لكنها لها ابنة بالتبني تعرفت عليها خلال إحدى زيارتها لدار أيتام، حيث قررت كفالة الطفلة في جميع مصاريفها، بينما تظل الطفلة مقيمة في الدار.