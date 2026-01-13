قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طاقم تحكيم مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا
حقيقة زواج منة فضالي من جديد .. ما حكاية طليقها وابنتها؟
شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلي لخطف نجم سيراميكا كليوباترا
الغندور: إحنا معاك يا حسام.. منتخب مصر تعظيم سلام
وظائف جديدة بالتنمية المحلية.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة وطريقة التقديم
بسبب 130 ألف جنيه.. خالد الصاوي يحجز على أموال ممدوح شاهين.. ورد قوي من المنتج "القصة الكاملة"
100 طفل شهيد| الاحتلال يقتل رضع غزةبردًا.. ومزيد من الضحايا خلال أيام
كاف يكشف عن أسماء طاقم حكام مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
مدرب السنغال : مرموش وصلاح لاعبان كبيران .. لكن هدفنا نهائي أمم أفريقيا
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بتوفير التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

حقيقة زواج منة فضالي من جديد .. ما حكاية طليقها وابنتها؟

منة فضالي بفستان زفاف
منة فضالي بفستان زفاف
رشا عوني

تصدر اسم الفنانة منة فضالي محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد أنباء عن زواجها وظهورها بفستان الزفاف الأبيض، ليبدأ الكثير من متابعيها ومحبيها البحث عن زوج منة فضالي وزواجها المفاجئ.

منة فضالي

منة فضالي بالفستان الأبيض

ظهرت منة فضالي وهي ترتدي فستان زفاف أبيض في مقطع فيديو وجلسة تصوير حديثة نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، لتنهال عليها التعليقات والمباركات بزواجها. 

لكن منة فضالي لم تعلق على ما انتشر حول زواجها بعد ظهورها بالفستان الأبيض، ولم ترد على تعليقات متابعيها على الصور .

منة فضالي تُشعل الجدل بفستان زفاف أبيض… هل تستعد لخطوة جديدة في حياتها
زواج منة فضالي

وكتب أحد متابعي منة فضالي تعليقًا على الفيديو قائلاً: «ألف مبرووك لو اللي أنا فهمته من حقك تتهنى وتفرحي بحياتك حبيبتي ما شاء الله ربنا يحفظك يا رب»، فيما كتبت أخرى: «مبروك يا منوش»، ولكن لم تكشف منة عن تفاصيل ظهورها بالفستان الأبيض.

حقيقة زواج منة فضالي

وبعد ساعات من انتشار الصور والبحث عن زوج منة فضالي، صرحت الفنانة في تصريحات صحفية أنها لم تتزوج وأن هذه الصور ليست زفافها، وإنما مجرد ترويج لإحدى العلامات التجارية ، نافية تماماً قصة زواجها . 

نجوم البلد | بعد مشاركتها فيديو بفستان زفاف.. منة فضالى تكشف حقيقة زواجها
منة فضالي بفستان زفاف

كم مرة تزوجت منة فضالي؟

كشفت منة فضالي عام 2018 خلال استضافتها ببرنامج "شيخ الحارة” أنها تزوجت دون علم والدتها من الملحن محمد ضياء، وانفصلت عنه بعد زواج دام حوالي 7 أشهر.

وسابقاً تمت خطبتها مرتين سابقاً، أحدهما ضابط شرطة تعرفت عليه في حفل عيد ميلاد إحدى صديقاتها، ثم أعلنت خطبتها في حفل عائلي، ولكنها انفصلت عنه، جاء ذلك بعد خطبتها الأولى من الموزع الموسيقي عادل حقي والذي انفصلت عنه أيضاً بعد عدة أشهر.


ابنة منة فضالي

منة فضالي لم تنجب، لكنها لها ابنة بالتبني تعرفت عليها خلال إحدى زيارتها لدار أيتام، حيث قررت كفالة الطفلة في جميع مصاريفها، بينما تظل الطفلة مقيمة في الدار.

منة فضالي زواج منة فضالي فرح منة فضالي زوج منة فضالي صور منة فضالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

الدولار

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

الفنان محسن محي الدين

محسن محيي الدين يكشف لصدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته الفن

ترشيحاتنا

إمام عاشور

ناقد رياضي يوجه رسالة لـ إمام عاشور قبل مواجهة السنغال

منتخب اليد

منتخب مصر لليد في مواجهة "مغلقة" أمام المغرب قبل السفر إلى رواندا

الأهلي

الوكرة القطري يرفض انتقال موهبة الجزائر إلي الأهلي.. تفاصيل

بالصور

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء

حظر مشاركة السيارات الكهربائية في السباقات بسبب مخاطر السلامة

حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض وأسباب

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب
التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب
التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب

فستان زفاف منة فضالى يثير الجدل على السوشيال ميديا

منة فضالى
منة فضالى
منة فضالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد