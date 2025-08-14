مصدر بالزمالك يكشف سبب تأجيل تجديد عقد محمد السيد

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن تأجيل ملف تجديد عقد محمد السيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، رغم انتهاء عقده مع النادي بنهاية الموسم المقبل.

وأوضح المصدر أن قرار التأجيل جاء بعد تخلف اللاعب عن حضور أكثر من جلسة خلال الأيام الماضية، كان مقررًا خلالها الاتفاق على بنود العقد الجديد، مشيرًا إلى أن اللاعب ينتظر عروض احتراف أوروبية تمهيدًا للرحيل خلال شهر أغسطس الجاري.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.