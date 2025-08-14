موعد انطلاق راديو صوت الزمالك.. تعرف عليه

أعلن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن موعد انطلاق راديو "صوت الزمالك " أونلاين بهدف تقديم محتوى مميز يليق بالنادي وجماهيره.

ومن المقرر أن ينطلق راديو “صوت الزمالك" يوم الاثنين المقبل 18 أغسطس 2025.

وجاء البيان الرسمي كالتالي "يعلن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن انطلاق راديو "صوت الزمالك " أونلاين يوم الاثنين المقبل 18 أغسطس 2025 في خطوة إعلامية جديدة تهدف لتقديم محتوى مميز يليق باسم النادي وجماهيره العريقة حول العالم".

وأضاف البيان: "وسيكون راديو ( صوت الزمالك) منصة جماهيرية شاملة، تقدم برامج مميزة ولقاءات حصرية مع تغطية مباشرة لكل أخبار النادي وأحداثه، وذلك عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، إنستجرام، ويوتيوب".

واختتم: "ويسعى نادي الزمالك من خلال هذه الخطوة الرائدة على مستوى الأندية في مصر والشرق الأوسط، إلى تعزيز التواصل مع جماهيره، وترسيخ الانتماء للكيان، وفق أعلى المعايير الإعلامية وبما يلبي طموحات جماهير القلعة البيضاء".