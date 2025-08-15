قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس لبنان الأسبق : تصريحات نعيم قاسم تهدد بقاء بلادنا والسلم الأهلي
منتخب ناشئي الطائرة في مهمة رسمية بالأردن للمشاركة في البطولة العربية
كهرباء الإسماعيلية يحصد أول نقطة فى الدورى بالتعادل مع بتروجت 2-2
زي ما توقعت.. تعليق مثير من الغندور بشأن مصطفى شوبير
أخطاء شائعة تحول الشاي إلى سم ببطء.. تجنبها لتحافظ على صحتك
ما حكم زيارة قبور أهل البيت؟.. يسري جبر: جائزة والنبي كان يزور شهداء أحد
نجم ليفربول يكشف أسلوب محمد صلاح "القاسي".. ماذا يفعل الفرعون المصري؟
أخبار السيارات| انخفاض أسعار 8 سيارات حتى 350 ألف جنيه.. وعيوب خطيرة في لاندروفر وفورد
ترامب: سأنسحب من قمة ألاسكا في هذه الحالة
الغندور: الجميع ينتظر الحكم في قضية حسم الدوري للأهلي أو بيراميدز
حسام موافي يحذر: لو بتفكر تسافر اسمع الكلام ده قبل فوات الأوان
لافروف يظهر في ألاسكا بقميص الاتحاد السوفيتي السابق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

كله مدون مكتوب.. خطيب المسجد الحرام: 3 حقائق عن ما يصيب المؤمن من شدة

أمل فوزي

قال الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، إمام وخطيب المسجد الحرام، إنَّ ما يُصيب المؤمن مِن شَدَّةٍ، وَجَهْدٍ وَإعياءٍ، كلُّهُ مُدَوَّنٌ مكتوب، مقيدٌ محسوب، عند من لا تضيع عنده القربات.

ما يُصيب المؤمن

وتابع “ بليلة” خلال خطبة الجمعة الثالثة من شهر صفر اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة : ولا تُفَقَدُ عِندَهُ الطَّاعَاتُ بِهِ تُكَفَّرُ السيئات، وتضاعف الحسنات، وتُرفع الدرجات، فعن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: قالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ، وَلَا نَصَبٍ، وَلَا سَقَمٍ، وَلَا حَزَنٍ حَتَّى الهم يُهَمهُ إِلَّا كُفْرَ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ".

وأوضح أن السعيد من تزوَّدَ مِن حَرِّ الدُّنيا لحرِ الآخِرَةِ، ومَن صبَرَ على العبادة في الهواجر؛ لينعم بالنعيم المقيم يومَ تُبلَى السَّرائِرُ، منوهًا بأنَّ الأعمال يُضاعَفُ أجرها، ويُزاد ثوابها، وتثقل موازينها، بِقَدْرِ ما قَامَ بِقُلُوبِ أصحابها من نية وإخلاص، وتَجَلُّدِ واصطبار.

وأشار إلى أنه من رحمة الله بعباده أن شرع لهم فيه من الأعمال ما يُطيقون، ولم يُكَلِّفُهُمْ ما يشق عليهم، فعن أبي هريرة، عن النَّبِيِّ، قَالَ: "إِذا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ" متفق عليه.

من رحمة الله بعباده

وأفاد بأن الإبراد بالصَّلاةِ، تأخيرها إلى آخِرِ وقتها، حِينَ يَخِفُ حَرُّ الظهيرة، قبل دخولِ وَقْتِ الَّتِي تليها، ويقاس عليه ما كان من جنسها من العبادات، مما يجوز فيه التأجيل، فمن كان عليه قضاء صيام من رمضان، أو كفارة صيام أو نحوها، جاز له أنْ يَؤخِرَّهُ إِلى أَيامِ الْبَرْدِ، إِذا شَقَّ عَلَيهِ القضاء في الحر.

ولفت إلى أنه يَدلُّ لذلِكَ حَدِيثُ عائشةَ قَالَتْ: "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ" متفق عليه، والمبادرة أفضل، محذرًا من التسخط والشَّجَرَ على شِدَّةِ الحر من الاعتراض على قضاء الله وقدره، ومشيئته وإرادته.

وأكد أَنَّ مَا يَقَعُ فِي هَذَا الكَوْنِ مِنْ شِيْءٍ، إِلَّا لِحِكْمَةٍ وَمِصْلَحَةِ، وَفَائِدَةٍ ومنفعة، فاتَّقُوا الله واحفظوا قلوبكم وألسنتكم، مما يُنقِصُ إيمانكم، ويخدش توحيدكُم، فإنَّ من تحقيق التَّوحِيدِ الرِّضا والتسليم لأحكامِ اللهِ الشَّرْعِيَّةِ، وَسُننِهِ الكونية.

كله من آيات الله

وأضاف أنه لا شيء يقع في هذا الكون إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى ومشيئته، وحكمته وإرادته، من ليل ونهار، ورياح وأمطار، وزمهرير، وتحول وتكرار، ما يجعل المؤمن يوقِنُ بأنَّ هذه الدُّنيا ليست بدار قرار.

ونبه إلى أن ذلك كله من آيات الله الكونية، الدَّالَّة على عظيم قوته وقدرته، وسَعَةِ علمه وحكمته، ولطيف مشيئته ورحمته، فكلَّ شيء عنده سبحانه بمقدار، قائلاً: مَن هَذَا الَّذِي لَم يُؤْذِهِ حَرُّ الصَّيفِ، وَمَن مِنَّا مَن لَم يَلْفَحْ وَجْهَهُ هِيبُ الشَّمْسِ، كُلُّنا وجَدَ نصيبَهُ مِن ذلك قل أو كثرَ.

