وزير خارجية الكاميرون: التصعيد بين إيران وإسرائيل يهدد استقرار المنطقة

أكد لجين مبيلا، وزير خارجية الكاميرون، أن ما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري بين إيران وإسرائيل يمثل مصدر قلق بالغا، داعيًا إلى ضرورة حل الصراع عبر الوسائل السلمية والدبلوماسية، لأن استمرار هذا الوضع "يضر بالمنطقة بأكملها"، حسب تعبيره.

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رفض كاميروني واضح للعدوان على غزة

وشدد لجين مبيلا، خلال مؤتمر صحفي، على أن بلاده ترفض العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مطالبًا بوقف فوري للانتهاكات والعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة.

إصلاح داخلي في مؤسسات الدولة

وفي سياق آخر، أشار وزير الخارجية الكاميروني إلى أن الكاميرون تسعى إلى إصلاح شامل لمؤسساتها الوطنية، مؤكدًا أن بلاده تعمل على تطوير المنظومات الداخلية لضمان تحقيق التنمية والاستقرار على المستوى الوطني.