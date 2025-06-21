انطلاق الاجتماع الوزاري العربي بإسطنبول لبحث التصعيد الإقليمي |بث مباشر

انطلق اليوم في مدينة إسطنبول، الاجتماع الوزاري العربي بمشاركة وزراء خارجية عدد من الدول العربية، بينهم الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وذلك على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي.

التصعيد بين إسرائيل وإيران في صلب المناقشات

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع نقاشات موسعة حول التصعيد العسكري المتسارع بين إسرائيل وإيران، حيث أعرب الوزراء عن قلقهم من تداعيات هذا التصعيد على أمن واستقرار المنطقة، محذرين من مخاطر انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع.

العدوان على غزة حاضر بقوة في جدول الأعمال

ويتناول الاجتماع تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مع التأكيد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المستمر، ووضع حد للانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين.