عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المجر تؤجل تمويل الأسلحة لأوكرانيا باستخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية اليوم، السبت، بأن المجر تؤجل التشريع الذي من شأنه أن يسمح لأوكرانيا بتلقي ما يصل إلى ملياري يورو من الاتحاد الأوروبي لشراء الأسلحة، مما يوجه ضربة لخطط الاستفادة من عائدات الأصول الروسية المجمدة.

وبعد نقاش طويل، اتفق أعضاء الاتحاد الأوروبي هذا الشهر على استخدام الأرباح من نحو 190 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة، المخزنة في الوديعة البلجيكية يوروكلير، لشراء أسلحة لأوكرانيا.

ومع ذلك، وفقا لخمسة أشخاص شاركوا في اجتماع 22 مايو لسفراء الاتحاد الأوروبي، عارض المبعوث المجري تسريع المدفوعات، وبالتالي يقف في طريق دعم الاتحاد الأوروبي بالإجماع لكل دفعة لأوكرانيا.

وفي الوقت الحالي، تمنع بودابست أي شيء يتعلق بالدعم العسكري لأوكرانيا، وفقًا لمصدر في صحيفة “فايننشال تايمز”، الذي أشار إلى أن تحفظات المجر قد تظل قائمة على الأقل حتى انتخابات الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.

وقال مصدر الصحيفة إنه من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة، عرض مسئولو الاتحاد الأوروبي على المجر اتفاقا يقضي بعدم استخدام حصتها من أموال بروكسل لشراء أسلحة لأوكرانيا.

وقد أقنع هذا بودابست بعدم فرض حق النقض، لكنه لا يزال يعيق الجهود من خلال الفشل في تأييد التشريع المطلوب. 

وقد منعت المجر في السابق العديد من القرارات الأوروبية المتعلقة بدعم أوكرانيا ومع ذلك، استسلمت بودابست في نهاية المطاف تحت ضغط دبلوماسي من بروكسل وواشنطن، لا سيما فيما يتعلق بحزمة المساعدات البالغة 50 مليار يورو لكييف.

وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في وقت سابق إن بلاده تعمل على "إعادة النظر" في وضع عضويتها في حلف شمال الأطلسي حتى تتمكن البلاد من رفض المشاركة في تحركات الحلف خارج حدودها.

شراء أسلحة لأوكرانيا أرباح الأصول الروسية المجمدة الأصول الروسية المجمدة الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. موعد بدء إجازة نهاية العام 2024 بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة

دوري أبطال إفريقيا| الشحات وتاو وأبو علي يقودون هجوم الأهلي أمام الترجي

محدش بيتكلم.. السيسي: الرغيف أبو شلن بيكلف الدولة جنيه وربع

مدينون بألف اعتذار.. تعليق مفاجئ من شريف إكرامي على أزمة الشناوي

إلحق اشتري: سيارة سوزوكي ماروتي بـ50 ألف جنيه فقط

السيسي للمصريين: هل تقبلون مضاعفة فاتورة الكهرباء 3 مرات لتجنب تخفيف الأحمال

بـ 8 آلاف ريال سعودي فقط.. امتلك سيارة تويوتا كورولا أحدث موديل

خير فيه إيه؟ الرئيس السيسي يوجّه رسالة حاسمة لـ 3 وزراء بالدولة

ترشيحاتنا

في ذكرى النكبة| يوم تضامني مع الشعب الفلسطيني بنقابة الصحفيين.. الأربعاء

مراسل «إكسترا نيوز»: قطاع غزة بالكامل لايوجد به مكان آمن للنازحين الفلسطينيين

دمّك بقى تقيل| تعليق صادم من فجر السعيد على ظهور شيماء سيف الجديد

أجبر الضحايا على تعاطي "الآيس" وعاشـرهم حتى الموت| مفاجآت مثيرة في قضية سفاح التجمع

30 دقيقة| هدف وسيطرة للأهلي على حساب الترجي في نهائي إفريقيا

خير فيه إيه؟ الرئيس السيسي يوجّه رسالة حاسمة لـ 3 وزراء بالدولة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي والترجي بنهائي أبطال إفريقيا.. وهذه القنوات المفتوحة

بـ 8 آلاف ريال سعودي فقط.. امتلك سيارة تويوتا كورولا أحدث موديل

طريقة عمل حلي البسكويت بالقشطة | غير تقليدية

كيف توج نابليون بونابرت نفسه ملكًا على إيطاليا ؟.. تفاصيل

فيديو

شيماء سيف : خسيت 50 كيلو ومي كساب شجعتني | فيديو جراف

عريس ياسمين رئيس الجديد .. رجل أعمال وسبق له الزواج

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

بحضور النجوم.. دعاء عامر تحتفل بزفاف ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترتيبات إضافية من محكمة العدل الدولية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: دكتور شوقي علام.. أشكرك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصناعة مسار النهضة المصرية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من مبادر لمتفرج .. من متفاعِل لمستقبِل

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-