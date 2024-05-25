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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. جماهير الأهلي تزحف من المحافظات لدعم المارد الأحمر أمام الترجي

صدى البلد

بدأت جماهير النادي الأهلي بالتوافد إلى استاد القاهرة الدولي، لتقديم الدعم للفريق في مواجهته الحاسمة ضد الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها اليوم السبت. هذه المباراة التي تعد مصيرية، ستحدد مصير اللقب الإفريقي.

الأهلي يستعد للترجي في معركة التتويج الإفريقي

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي. يسعى الأهلي للفوز بلقبه الإفريقي الثاني عشر، والثاني على التوالي تحت قيادة كولر.

كلاسيكو عربي متجدد بين الأهلي والترجي

تشهد مواجهات الأهلي والترجي تاريخاً طويلاً من المنافسة الشرسة، حيث أصبحت هذه المباراة كلاسيكو عربي معتاد. اللقاءات بين الفريقين دائماً ما تكون مليئة بالإثارة، وقد انتهت مباراة الذهاب في رادس بالتعادل السلبي، مما يزيد من أهمية مباراة الإياب.

الأهلي يسعى لتحقيق الفوز بأي نتيجة

لا يملك الأهلي خياراً سوى تسجيل الأهداف وتحقيق الفوز بأي نتيجة لضمان التتويج باللقب الإفريقي الثاني عشر. المهمة لن تكون سهلة، خاصة وأن الترجي لم يتلق سوى هدفين طوال مشواره في البطولة حتى الآن، وكان ذلك في خسارته 1-3 أمام الهلال السوداني.

وتنتظر جماهير الأهلي بفارغ الصبر انطلاق صافرة البداية، آملة في أن يحقق فريقها الفوز ويضيف لقباً جديداً إلى خزائنه المليئة بالبطولات.

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