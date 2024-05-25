السيسي: نجاح إنتاج 25 إردب قمح للفدان تجربة تستحق الاهتمام

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه إلى محمد جمال رئيس شركة مودرن فارمينج للاستثمار الزراعي، وناقشه في تفاصيل تجربته في زراعة القمح.

مثال يستحق الإشادة

وقال الرئيس السيسي خلال افتتاحه لعدد من المشروعات الزراعية، : “النهاردة لو السائد 18 لـ 20 أردب في الفدان بنفس كمية المياه في نفس المساحة يبقى لازم نتوقف عند تجربة شركتك يا محمد وزيادة الانتاجية لـ 25 أردب في الفدان”.

وأضاف الرئيس السيسي: “إذا كان رقم الـ 25 أردب في الفدان نجح على الأرض ، لازم اسمع كل من يهتم بزراعة القمح في مصر بهذه التجربة”.

وتابع الرئيس السيسي: “من المؤكد استخدام وسائل علمية للوصول إلى الكمية الكبيرة في إنتاجية الفدان الواحد”.