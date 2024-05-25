نجوى كرم تهنيء شعب الأردن بعيد الاستقلال

هنأت الفنانة نجوي كرم الشعب الأردني بمناسبة عيد الاستقلال.

وكتبت نجوي كرم في تدوينة لها عبر حسابها على موقع X: “كل عيد استقلال والأردن الحبيبة بـ مَلكها وشعبها بألف خير وسلام”.

وتستعد الفنانة نجوى كرم، لإحياء حفل غنائي ساهر لها في منصة النهضة بالمغرب يوم 27 يونيو المقبل، ضمن فعاليات مهرجان موازين للموسيقى.

حفل نجوى كرم في السويد

من جهة أخرى، طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنانة نجوى كرم والمطربة الرومانية أنطونيا، التذاكر للجمهور عبر الموقع الإلكتروني، إذ ينتظر إقامة الحفل في رومانيا يوم 29 يونيو المقبل.

وتتراوح أسعار تذاكر حفل نجوى كرم والرومانية أنطونيا، بين 315 و1720 ليو روماني.

وتستعد الفنانة نجوى كرم، لإحياء حفل غنائي ساهر لها يوم 29 يونيو المقبل، في العاصمة الرومانية بوخارست، ضمن سلسلة حفلاتها الصيفية

حفلات نجوى كرم

تستعد الفنانة نجوى كرم لإحياء حفل غنائي ساهر لها في عاصمة دولة السويد «ستوكهولم» يوم 23 يونيو المقبل، ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل نجوى كرم، في السويد، عن طرح التذاكر للجمهور عبر الموقع الإلكتروني يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو الجاري.

و تستعد أيضاً لمجموعة من الحفلات في عدد من الدول العربية والعالمية، وسيتم الإعلان عنهم عند الانتهاء من التحضيرات النهائية وموعدها ومكانها.

كانت آخر حفلات نجوى كرم في دبي، استقبالها للعام الجديد 2024 بحفل رائع تصدرت من خلاله مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت من أنجح حفلات الوطن العربي جماهيرياً التي عقدت في رأس السنة.