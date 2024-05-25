أنهى حياة ستات كتير.. تحقيق عاجل مع مدرس مفصول عن العمل ببورسعيد

تُجري نيابة بورسعيد العامة، التحقيق مع المتهم بقتل عدد من النساء بإحدى المجتمعات العمرانية، وذلك داخل الديوان العام للنيابة العامة بنطاق حي الشرق في محافظة بورسعيد.

واكتشف رجال الأمن في محافظة بورسعيد، وجود جثمان لسيدة على إحدى جنبات محور 30 يونيو، واتضح بعد إجراءات عديدة بواسطة النيابة العامة، أن الجثة ضمن مجموعة من الجثث التي تم قتلها بنفس الطريقة، وترجع إلى "سفاح القاهرة".

كانت أجهزة الأمن، ألقت القبض على سفاح القاهرة، وذلك عقب مقتل 3 سيدات، وتشير المعلومات إلى أن المتهم كان يعمل مدرسا بمدرسة خاصة، وتم فصله من العمل، وكان المتهم يستقطب السيدات داخل شقة بكومباوند بالقاهرة.

وجاء الكشف عن الجريمة من خلال العثور على جثة سيدة بطريق بورسعيد، فتم تحرير محضر بالواقعة وقامت أجهزة الأمن بتتبع سير القضية وتبين مقتل سيدتين بالقاهرة، وتم تتبع كاميرات المراقبة وجمع المعلومات والسير في تفاصيل الحادث لكشف خيوط الجريمة، وتمكن رجال الشرطة إلى أن المتهم "يدعى ك . س" وراء ارتكاب تلك الجرائم.

وكانت الواقعة التي قادت رجال الشرطة إلى فك لغز الجريمة، وقادت للقبض على المتهم هي العثور على جثة ببورسعيد وبربط الوقائع وتتبع المتهم تبين أنه وراء ارتكاب تلك الجرائم.

وتقوم أجهزة الأمن بفتح تحقيقات موسعة مع المتهم للوقوف حول نشاطة الإجرامي، ويجري استجواب المتهم لمعرفة جرائمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.