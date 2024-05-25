أحمد موسى: يا رب انصر الأهلي والفرحة تكون لـ100 مليون مصري

دعم الإعلامي أحمد موسى، النادي الأهلي قبل لقاء الترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب أحمد موسى، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “قولوا جميعا يا الله يا كريم.. انصر الأهلي في مباراة الليلة.. والفرحة تكون لـ100 مليون مصري”.

موعد مباراة الأهلي أمام الترجي

ويستضيف الأهلي، نظيره الترجي التونسي في الثامنة مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولي فى إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الإفريقية رقم 12 في تاريخه، والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري.

وحذر كولر لاعبيه من إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، مشيرا إلى أن إضاعة مثل هذه الفرص يعد بمثابة "اللعب بالنار" في مباراة ذات أهمية مصيرية.