علي معلول مش في ماتش الليلة.. هذا بديل نجم الأهلي أمام الترجي

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على كريم فؤاد كبديل للظهير الأيسر علي معلول - الذي يعاني من الإصابة - في مباراة الترجي الرياضي التونسي، المقررة في الثامنة مساء اليوم، على استاد القاهرة، ضمن إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024.

علي معلول، لاعب النادي الأهلي، سيغيب عن مواجهة الترجي الرياضي التونسي اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب إصابته في وتر أكيليس خلال لقاء الذهاب، الأسبوع الماضي.

يسعى النادي الأهلي إلى الفوز على نادي الترجي الرياضي التونسي بنتيجة هدف نظيف اليوم، للتتويج باللقب للمرة الثانية عشرة في تاريخه، بعد تعادله سلبيا في لقاء الذهاب على أرضية ملعب حمادة العقربي في رادس.