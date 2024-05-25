ماهر همام يوجه رسالة مؤثرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي الليلة

حرص ماهر همام نجم الاهلي السابق على دعم لاعبى القلعة الحمراء قبل لقاء الترجي التونسي في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، باستاد القاهرة.

وكتب ماهر همام عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "العبوا بروح الفانله الحمرا .. العبوا بروح الكيان.. العبوا من أجل مستقبلنا .. العبوا من أجل ماضينا .. العبوا من أجلنا .. العبوا من أجل تاريخنا .. العبوا من أجل الكأس 🏆🦅"

موعد مباراة الأهلى أمام الترجى

يستعد فريق الأهلى لمباراة "إياب" نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى، والمقرر لها الثامنة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولى.