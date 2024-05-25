شاهد.. غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال افريقيا

حصل صدى البلد على صور من داخل غرفة ملابس النادي الأهلي باستاد القاهرة الدولي، قبل مواجهة المارد الأحمر نظيره الترجي التونسي في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم مع الترجي التونسي في مباراة الإياب للدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، تبدأ المباراة تمام الثامنة مساء باستاد القاهرة.

لعب الفريقان خمس وعشرين مباراة خلال اثنتي عشرة مواجهة في تاريخ لقاءاتهما ببطولات الأندية الأفريقية، منها ثلاثة وعشرين مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ومباراتين في بطولة كأس الكونفيدرالية.

فاز الأهلي في اثنتي عشرة مباراة، منها ست مباريات على ملعب الترجي بتونس العاصمة، بينما فاز الترجي في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في تسع مباريات، أحرز الأهلي 30 هدفاً وتلقت شباكه خمسة عشرة هدفا، جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز ثلاث مرات ذهاباً وإياباً، الأولى في كأس الكونفيدرالية عام 2015، والثانية في دوري الأبطال موسم 2020-2021، والثالثة في دوري الأبطال الموسم الماضي 2022-2023.

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