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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بـ 8 آلاف ريال سعودي فقط.. امتلك سيارة تويوتا كورولا أحدث موديل

تويوتا السعودية
تويوتا السعودية

يتوفر في السوق السعودية عدد كبير من السيارات المُستعملة الاقتصادية بأسعار مناسبة، لمختلف الماركات والموديلات. 

وتتيح السوق للمشتري اختيار السيارة المناسبة، وفقاً للاحتياجات والمميزات، ومن بين هذه السيارات تتصدّر سيارة تويوتا بموديلاتها المتنوعة، حيث تباع بأسعار رخيصة ومثالية للكثير من الفئات.

 

سيارات تويوتا مُستعملة بأرخص سعر

يمكنك شراء سيارة مناسبة لاحتياجاتك بسعر مثالي، من بينها سيارة تويوتا كورولا موديل 2009 التي يمكنك الحصول عليها مقابل 8000 ريال سعودي، حيث تقع السيارة في الطائف وتتمتع بالمواصفات التالية:

- ناقل حركة أوتوماتيكي، مما يوفر راحة كبيرة أثناء القيادة.
- فتحة في السقف وتكييف هواء.
- نظام ذكي لركن السيارة مع مرايات كهربائية.
- عداد الممشى 220,000 كيلومتر.
- حساسات خلفية وأمامية.
- وسادات هوائية لزيادة الأمان.
- نظام فرامل مانع للانغلاق (ABS).

 

سيارة تويوتا كامري موديل 2004

يمكنك شراء سيارة تويوتا كامري موديل 2004 بسعر 8000 ريال سعودي، وتتميز بالمواصفات التالية:

- لون فضي.
- ناقل حركة أوتوماتيكي.
- تعمل بوقود البنزين.
- عداد الممشى 240,000 كيلومتر.
- تتواجد في الدمام.
- فرش قماش ونظام ذكي لركن السيارة.
- فتحة في السقف، مرايات كهربائية، وتكييف داخلي.
- وسادات هوائية ونظام إيموبليزر لمكافحة السرقة.

 

أسعار تويوتا كامري 2024

أعلنت شركة تويوتا عن أسعار سياراتها موديل 2024، التي تلبي احتياجات الجميع. يبدأ السعر من 86,800 ريال سعودي ويصل إلى 134,100 ريال سعودي. التفاصيل كالتالي:

- تويوتا كامري موديل 2024 GLE HE: 100,000 ريال سعودي.
- تويوتا كامري موديل 2024 GLE HEV: 100,000 ريال سعودي.
- تويوتا كامري موديل 2024 SE 204 HP: 113,000 ريال سعودي.
- تويوتا كامري موديل 2024 GLE-X 204 HP: 113,000 ريال سعودي.
- تويوتا كامري موديل 2024 SE 298 HP: 117,000 ريال سعودي.
- تويوتا كامري موديل 2024 Grande 40th Anniversary 298 HP: 128,000 ريال سعودي.
- تويوتا كامري موديل 2024 Grande Hybrid 40th: 128,000 ريال سعودي.

تقدم الكثير من المعارض في المملكة العربية السعودية عروضًا حصرية على أسعار السيارات المستعملة، تصل نسبة الخصم إلى حوالي 30%. يمكنك، على سبيل المثال، شراء سيارة تويوتا كامري موديل 2021 بخصم يصل إلى 25%.

تتيح السوق السعودية للمستهلكين فرصة شراء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مع ميزات رائعة تناسب احتياجاتهم. 

سواء كنت تبحث عن سيارة للاستخدام اليومي أو للرحلات الطويلة، يمكنك العثور على ما يناسبك ضمن مجموعة متنوعة من الخيارات المتاحة.

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