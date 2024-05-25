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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفد من اتحاد القبائل والعائلات يقدّم التعزية لرئيس مجلس النواب الليبي في وفاة نجله

وفداتحاد القبائل
وفداتحاد القبائل يقدم التعزيه لرئيس مجلس النواب الليبى

قام وفد من اتحاد القبائل والعائلات بزيارة المستشار عقيله صالح رئيس مجلس النواب الليبي مساء اليوم بمقر إقامته أثناء زيارته للقاهرة وذلك لتقديم واجب العزاء في وفاة نجله.

وضم الوفد كلًا من اللواء أحمد ضيف صقر نائب رئيس الاتحاد ومحافظ الغربية السابق والنائب مصطفي بكري المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للاتحاد والنائب حسام شاهين عضو الاتحاد.

وقد نقل بكري تعازي الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس الإتحاد إلي المستشار عقيله صالح ، وقد أبدي رئيس مجلس النواب الليبي ترحيبه بالاتحاد ودوره كداعم شعبي للدولة المصريه وقيادتها السياسية ، وطلب من نائب رئيس الإتحاد إبلاغ دعوته للشيخ العرجاني لزيارة ليبيا علي رأس وفد من الإتحاد واللقاء بالقيادات الشعبيه الليبية.

 واستعرض رئيس مجلس النواب تطورات الأوضاع في ليبيا ، مشيدا بمواقف الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم  القضية الليبية ، ورفض التدخلات الخارجية والحفاظ علي وحدة الأراضي الليبية.

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اتحاد القبائل والعائلات المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي واجب العزاء الشيخ إبراهيم العرجاني

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