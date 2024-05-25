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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حماس وتصفيق حار من نجوم مهرجان كان لـ منذر رياحنة بسبب فلسطين |شاهد

صدى البلد

انتزع الفنان الأردني منذر رياحنة حماس وتصفيق جمهور ونجوم مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ77 بعد عرض فيلمه “ إلى أرض مجهولة” بعد رفعه للعلم الفلسطيني ، وواجه الجميع تصرفه بتصفيق حار استمر لدقائق.

وقال الفنان منذر رياحنة فى تصريحات تليفزيونية ، إنها كانت لحظة مؤثرة للغاية خصوصًا مع تفاعل الحضور الذى استمر تصفيقهم لمدة تصل 10 دقائق، معلقًا: وشرف لأى شخص رفع العلم الفلسطيني .

ويروي فيلم " إلى أرض مجهولة" لواقع المأساوي للصديقين، شاتيلا وفاتح، وهما لاجئان فلسطينيان من عين الحلوة، تقطعت بهما السبل في أثينا ويحلمان بالهرب إلى شمال أوروبا وحياة أفضل. ويقع الصديقان في خديعة يفقدان إثرها المبلغ المالي المخصص للهجرة، لينجرفا في سلسلة من الأحداث غير المتوقعة لاسترجاع المبلغ، وليجد شاتيلا نفسه في آخر المطاف مضطرًا إلى الاختيار بين حريته أو صداقته مع فاتح.

 

أخبار منذر رياحنة فيلم إلى أرض المجهول فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي ختام مهرجان كان السينمائي

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