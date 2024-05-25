وزير المالية : دعم رغيف العيش وصل 130 مليار جنيه سنويًا

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن دعم رغيف العيش وصل إلى 130 مليار جنيه سنوياً وأن حجم فاتورة الدعم السلعي في موازنة العام القادم تبلغ 636 مليار جنيه بعد أن كان في معدلات 264 مليار جنيه في العام المالي 2021-2022 والان بلغ 636 مليار جنيه.

وتابع معيط خلال مداخله هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "كل ذلك مدفوع بتكلفة دعم رغيف الخبز الذي يعتمد على القمح المحلي بسعر 2000 جنيه للأردب بإجمالي تكلفة 50 مليار جنيه وجزء المستورد 290 دولار للأردب بسعر صرف يتراواح ما بين 47-48 جنيهاً أمام الدولار يكون الإجمالي 80 مليار جنيه حيث يتم استيراد نحو 5.5 مليار طن من الاقماح لصالح وزارة التموين ليكون الإجمالي 130 مليار جنيه وهي تكلفة 100 مليار رغيف مدعم".



ولفت إلى أن المواطن يتكلف 5 مليارات جنيه من التكلفة بينما تتحمل الدولة 125 مليار جنيهاً قائلاً : " لما نحط رغيف العيش مع دعم فواتير الكهرباء مع المنتجات البترولية يضاف إليها دعم صناديق المعاشات الذي يبلغ 225 مليار جنيه وتكافل وكرامه 40 مليار جنيه في الباب الرابع من الموازنة وهو باب الدعم وهي بنود كثيره جداً ".



ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، هل تصريحاتك حول أن استمرار الدعم يعتبر كارثة وهل ذلك يعني أن ثمه توجه لتحويل الدعم من سلعي إلى نقدي ليرد قائلاً : " أقصد الوصول للمستحقين مثلاً عندما نضع دعم مثل دعم الموارد البترولية لا يستفيد منه الفقير لكنه صاحب السيارة في النهاية لما نقول هندعم البنزين أو السولار لابد أن نعرف أن جزء كبير من هذا الدعم لا يصل لمستحقيه ..بالتالي أرى أنه من الأفضل زي ما عملنا في عام 2016 كنا وصلنا ان دعم البنزين خلاص كان على وشك ووجهنا الدعم لمستحقيه عبر برامج تكافل وكرامه وزيادة الدعم على بطاقة التموين وهو دعم نقدي وتحسين مرتبات ومعاشات الناس ومد التأمين الصحي الشامل لمحافظات الجمهورية كلها وهذا تكلفته كبيرة جداً ".

وأتم ، الدعم العيني قد يشهد إساءة في استخدام الأموال لكن النقدي أفضل وتجارب الدول كلها تقول أنه أفضل في الاستهداف للمستحقين.