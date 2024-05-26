أشرف صبحي: نعتذر عن أحداث الكونفدرالية وفوز الأهلي بأفريقيا انتصار للكرة المصرية

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن النادي الأهلي استحق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأكمل فرحة مصر بعد فوز الزمالك ببطولة الكونفدرالية.

وتابع صبحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "نعتذر عن ما حدث عقب تتويج الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية والشكل العام الذي ظهر، وهو ما تداركناه في نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف أشرف صبحي: "رغم أن المسؤولية واقعة على الكاف، ولكن فعلنا ما يمكن فعله لخروج النهائي بشكل لائق بمصر، ونجحنا في تدارك أخطاء نهائي الكونفدرالية، وأعتقد أن الصورة ظهرت بشكل مميز عقب تتويج الأهلي بالبطولة، وفوز الأهلي هو فوز لمصر".

واختتم: "ليفربول الإنجليزي أرسل خطابًا إلى اتحاد الكرة يؤكد وصول محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر بداية يونيو المقبل، وعلى جماهير الأهلي والزمالك أن تفرح بنفسها بعد الشكل المميز الذين ظهروا به".