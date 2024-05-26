أول تعليق من ريان بعد استئصال كليته

نشر الفنان اللبناني ريان عبر ستوري حسابه على إنستجرام، صورة له وهو بالسيارة أثناء مغادرته المستشفى بعد خضوعه لعملية استئصال كليته إثر إصابته بالسرطان.



وقد أطل ريان بالصورة وهو يضع الكمامة ويرتدي رداء المستشفى ويضع قبعة وهو يرفع شارة النصر وكتب: I’m back (لقد عدت)".

اعلن المطرب اللبناني ريان عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير “ إنستجرام ” عن إصابته بمرض السرطان . .

وقال ريان : كنت بعمل فحوصات في المستشفى، وحابب إعلان إن معي سرطان الكلى، وعملت عملية استئصال كلى وبتمنى من الكل دعوتهم لى" .

يأتي اعلان ريان عن اصابته بمرض السرطان بعد اسابيع قليلة من اعلان برواس حسين عن اصابتها ايضا بالسرطان .

وكانت قد أعلنت الفنانة برواس حسين إصابتها بمرض السرطان، وذلك عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وقالت برواس حسين: "إني دايما راضية بالقضاء والقدر اللي الله كاتب النا، نعم أني أحارب المرض الخبيث (سرطان الأمعاء) حاليا في مرحلة العلاج، الحمد لله والشكر على كل شي”.

وطالبت برواس جمهورها بالدعاء لها قائلة: “ادعولي بالشفاء، الله يحفظكم ويحفظنا من كل المرض والشر ويشفي جميع المرضى