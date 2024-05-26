كنت معانا ومخدتهاش.. ناقد رياضي يسخر من إمام عاشور

نشر الناقد الرياضي عمرو الدرديري صورة لنجم الأهلي إمام عاشور أثناء احتفالة بتتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق عمرو الدرديري علي الصورة قائلا: “ولا عايزة صحة ولا حاجة يا امام بدليل انك كنت معانا ومخدتهاش برضو، أفريقيا عايزه حكم وفار ومخرج”.

وتوج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا الـ 12 في تاريخه بعد الفوز على نظيره الترجي التونسي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب إستاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب في تونس قد انتهت بتعادل الفريقين 0-0، فيما فاز الأهلي في لقاء الإياب بهدف نظيف ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا بمجموع اللقائين 1-



سجل رامي ربيعة الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك الترجي بالدقيقة 4 عن طريق رأسية ارتطمت في لاعب الفريق التونسي لتسكن بعدها شباك أمان الله مميش ولكن الهدف احتسب في الأخير لـ روجير أهولو لاعب شيخ الأندية التونسية.

