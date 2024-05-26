14 رقما تاريخيا.. ناقد رياضي يعلق على فوز الأهلي علي الترجي بأبطال إفريقيا

علق الناقد الرياضي خالد طلعت علي فوز الأهلي بمباراة الترجي في نهائي أفريقيا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب خالد طلعت:"الأهلي يحقق 14 رقما قياسيا تاريخيا بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا :

- الأهلي يتوج بدوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة خلال أخر 5 سنوات وهو رقم غير مسبوق على مدار التاريخ

- الأهلي يتوج بدوري أبطال أفريقيا للمرة رقم 12 محلقا في صدارة الأندية الأفريقية ، ويأتي الزمالك ومازيمبي أقرب منافسيه برصيد 5 بطولات فقط

- الأهلي يصبح أكثر نادي في تاريخ دوري أبطال أفريقيا يخوض مباريات متتالية بدون هزيمة (22 مباراة متتالية) بعدما حطم الرقم القياسي المسجل باسم الترجي التونسي (20 مباراة فقط)

- مصطفى شوبير يحقق رقما قياسيا في تاريخ دوري أبطال أفريقيا بالمحافظة على نظافة شباكه في 9 مباريات متتالية وهو رقم غير مسبوق لأي حارس مرمى مصري في التاريخ ، ويتسأوى مع أمان الله مميش حارس الترجي ، ويمتلك شوبير فرصة لزيادة رصيده في أول مباراة في النسخة المقبلة للبطولة.

- الأهلي حقق رقما قياسيا جديدا في تاريخ دوري أبطال أفريقيا بالمحافظة على نظافة شباكه في 10 مباريات متتالية (9 لشوبير ومباراة للشناوي) وانفرد بالرقم القياسي محطما رقم الترجي الذي حافظ على نظافة شباكه 9 مبريات فقط.

- الأهلي يتوج بالبطولة بدون أي هزيمة على مدار 14 مباراة متتالية ليكرر انجاز عام 2005 بالتتويج باللقب بدون هزيمة

- الأهلي يتوج بالبطولة وقد اهتزت شباكه بهدف وحيد فقط في 14 مباراة كاملة ، وهو رقم قياسي غير مسبوق منذ انطلاق البطولة عام 1964 أي منذ 60 عاما كاملة أن يتوج فريق باللقب وقد اهتزت شباكه بهدف وحيد ليصبح الأهلي أقوى خط دفاع وحراسة مرمى في تاريخ البطولة

- رامي ربيعة صاحب هدف اليوم نجح في تحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة في تاريخه ليتساوى مع وائل جمعة وحسام عاشور ، وليتفوق ربيعة على أندية الزمالك ومازيمبي التي حصدت اللقب 5 مرات فقط

- مارسيل كولر نجح في حصد البطولة الثامنة له مع النادي الأهلي خلال موسم ونصف فقط

- الأهلي يضمن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل كحامل اللقب دون النظر لترتيبه في جدول الدوري الممتاز سواء في الدور الأول أو في نهاية الموسم

- الأهلي يضمن المشاركة في كأس السوبر الأفريقي حيث سيواجه الزمالك في نهائي مصري خالص مكرر لنهائي عام 1994

- الأهلي رفع رصيده من البطولات في الالعاب الجماعية هذا الموسم الى 21 بطولة (قدم وسلة ويد وطايرة) متفوقا على الزمالك الذي حصد بطولتين فقط

- الأهلي ضمن المشاركة في النسخة الأولى من كأس انتركونتيننتال التي ينظمها الفيفا هذا العام لأبطال القارات الستة والتي ستكون بديلة عن كأس العالم للأندية التي ستقام في 2025 وستقام كل 4 أعوام ، وأصبح الأهلي أول نادي أفريقي يشارك في البطولة الجديدة

- الأهلي رفع رصيده من الأبطال القارية الى 26 بطولة في المركز الثاني عالميا ليقترب من ريال مدريد صاحب الصدارة والأكثر تتويجا بالبطولات القارية في العالم برصيد 29 بطولة ، ويمتللك الأهلي فرصة لحصد البطولة رقم 27 في كأس السوبر الأفريقي".