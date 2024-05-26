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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس للأسبوع الجاري: احذروا التعرض للشمس

صدى البلد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع الجاري، حيث تشهد البلاد ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم، الأحد، على أغلب الأنحاء.

نشاط رياح 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، وجود فرص لأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق  متفرفة من غرب البلاد، ونشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على أقصى غرب البلاد.

 درجات الحرارة العظمى المتوقع أن تسجلها بعض المدن اليوم:

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس شديد الحرارة، يومي الأحد والاثنين 26 و27 مايو الجاري، على أغلب الأنحاء، ومن الثلاثاء يبدأ انخفاض في درجات الحرارة حتى آخر الأسبوع.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم، طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، كما يسود طقس ليلا وفي الصباح الباكر معتدل على شمال البلاد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وحذرت هيئة الأرصاد من التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وقالت هيئة الأرصاد إن الفرص مهيأة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من متفرقة من غرب البلاد.


هيئة الأرصاد توضح الظواهر الجوية لليوم الأحد

وذكر خبراء هيئة الأرصاد أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على أقصى الغرب على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من غرب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحر 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية تكون شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.


درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 36 23
العاصمة الإدارية 36 23
6 أكتوبر 36 23
بنها 36 22
دمنهور 35 22
وادي النطرون 36 23
كفر الشيخ 35 23
المنصورة 36 22
الزقازيق 36 23
شبين الكوم 36 23
طنطا 35 22
دمياط 30 21
بورسعيد 30 22
الإسماعيلية 36 20
السويس 35 21
العريش 31 19
رفح 30 19
رأس سدر 36 21
نخل 32 17
كاترين 30 13
الطور 33 23
طابا 30 25
شرم الشيخ 38 27
الإسكندرية 35 22
العلمين 36 22
مطروح 39 24
السلوم 39 24
سيوة 42 26
رأس غارب 37 28
الغردقة 37 27
سفاجا 38 27
مرسى علم 38 28
الشلاتين 35 26
حلايب 32 25
أبو رماد 34 25
رأس حدربة 32 26
الفيوم 37 23
بني سويف 37 23
المنيا 37 24
أسيوط 38 24
سوهاج 39 26
قنا 40 26
الأقصر 40 27
أسوان 40 28
الوادي الجديد 39 27
أبوسمبل 39 27

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