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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنرال إسرائيلي سابق يهاجم نتنياهو: ترك الأسرى في غزة وصمة عار وخيانة

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

علق الرئيس السابق لقسم الأبحاث في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" الجنرال عاموس جلعاد، على التقارير التي تفيد باستئناف مفاوضات صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

وهاجم جلعاد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قائلا: "إطلاق سراح الأسرى قيمة عليا وهدف أسمى، وتركهم وصمة عار وخيانة".

ويجتمع مجلس وزراء الحرب في إسرائيل، اليوم الأحد، للاطلاع على آخر المستجدات من رئيس المخابرات الإسرائيلية "الموساد" ديفيد برنياع، بشأن المحادثات التي أجراها مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، ومدير المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، في العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع على التفاصيل القول إن برنياع قدم إلى بيرنز والشيخ محمد عبد الرحمن اقتراحاً جديداً صاغه فريق التفاوض الإسرائيلي، في حين قدم بيرنز الحلول الممكنة للقضايا التي كانت محل خلاف خلال الجولة السابقة من المفاوضات.

وأضافت أنه في نهاية الاجتماع، تقرر أن يتم فتح المفاوضات خلال الأيام المقبلة على أساس مقترحات جديدة، وذلك بقيادة الوسيطين مصر وقطر وبمشاركة الولايات المتحدة.

عاموس جلعاد مفاوضات صفقة تبادل الأسرى إسرائيل وحركة حماس وقف إطلاق النار في قطاع غزة بنيامين نتنياهو

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