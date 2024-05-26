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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: تذليل العقبات لإنهاء أعمال مشروعات هيئة تنمية الصعيد

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي مدير فرع هيئة تنمية الصعيد

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لإنهاء أعمال مشروعات هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة التابعة لمجلس الوزراء ضمن المشروعات التنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوياتها وفقاً للامكانات المتاحة وفقاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة مشيراً إلى متابعته المستمرة من خلال الجولات الميدانية والاجتماعات المستمرة لمراحل العمل أولاً بأول منذ البداية وحتى الانتهاء من أعمال الانشاء والتنفيذ ومراحل التشطيبات النهائية للمباني والانشاءات والمعدات والتشغيل وذلك للتأكد من مراعاة معايير الجودة في التنفيذ ونهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية .

جاء ذلك خلال لقائه مع داليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط وايهاب عبدالحميد مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط.

وقد ناقش اللقاء طرق تحفيز وزيادة المشاركة المجتمعية في تدريب وتشغيل المرأة والشباب خاصة في الحرف التراثية كصناعات خزفية وفخارية ومنتجات الموالح والرمان والسجاد اليدوي ، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم الخدمات للمواطنين في هذا القطاع والاستفادة منه واتخاذ خطوات جادة نحو تقديم الدعم اللازم لصغار الحرفيين والمنتجين خاصة في عرض وتسويق منتجاتهم والمساهمة في تشجيع المواطنين على جعل أسرهم منتجة قادرة على الإنتاج والعمل.

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ووجه محافظ أسيوط بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية سواء المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في المساهمة في تنظيم معارض ودعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندتهم من أجل حياة ومعيشة لائقة بكافة الطرق الممكنة مشيراً إلى أهمية المشروعات التنموية والخدمية وكافة المبادرات التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة خاصة التي تتم بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد تنفيذاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

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