السجن 5 سنوات لـ3 متهمين تسببوا في عاهة لعامل بمصر القديمة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة حكمها بمعاقبة 3 متهمين بالتعدي بالضرب على عامل وإصابته بعاهة مستديمة في مصر القديمة، بالسجن المشدد 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة، وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا و حاتم محمد الخولي و تامر حمدي سعودي، وأمانة سر طارق فتحي وعزت فاروق.

وأسند أمر الاحالة، إلى المتهمين التعدي بالضرب على عامل بسلاح أبيض بالوجه، بسبب خلافات سابقة بينهما.

وأشار أمر الإحالة، إلى أنه نشب بينهم مشاجرة فتعدوا عليه بالضرب فأصيب بجرح قطعي بالوجه على إثرها، وتم نقله إلى مستشفي لتلقي العلاج.