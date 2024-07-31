حماس تكشف تفاصيل تشييع جثمان إسماعيل هنية وصلاة الجنازة ومكان دفنه

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران غدا الخميس.

وقالت حماس في بيان لها عبر قناتها على تليجرام: "تجري مراسم تشييع الشهيد إسماعيل هنية بشكل رسمي وشعبي في العاصمة الإيرانية طهران، يوم غد الخميس".

وأضافت حماس أن جثمان إسماعيل هنية سينقل بعد ذلك إلى العاصمة القطرية الدوحة عصر يوم غد الخميس، حيث ستقام صلاة الجنازة عليه في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة بعد صلاة الجمعة.

وتابعت: "وبعد ذلك سينقل جثمانه إلى مثواه الأخير ليدفن في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل".

وأشارت حركة حماس، إلى أنه ستجرى مراسم تشييع الشهيد إسماعيل هنية في الدوحة بحضور شعبي وفصائلي ومشاركة قيادات عربية وإسلامية.

إعلان حماس

وفي فجر اليوم، أعلنت حركة حماس اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في مقر إقامته في طهران.

وقالت حماس في بيان لها: "تنعى حركة المقاومة الإسلامية حمـ ـاس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة إسرائيلية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".

اغتـ.يال إسماعيل هنية

وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في تطور كبير لعمليات الاغتيال الإسرائيلية.

وقالت مصادر إيرانية، إن اغتيال إسماعيل هنية في طهران تم بصاروخ مُوجّه، ونتج عنه استهداف مقر إقامته في طهران.

وأوضحت المصادر أن اغتيال إسماعيل هنية تم في تمام الساعة 2 فجرًا بتوقيت طهران، بصاروخ مباشر مُوجّه نحو جسده، مع مرافقه وسيم أبو شعبان باستهداف مقر إقامتهما بطهران، مؤكدة أن اغتيال هنية تم في مكان نومه.