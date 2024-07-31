قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الروسية: اغتيال هنية سيؤثر على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

قال نائب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أندريه ناستاسين، إن اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، سيؤثر سلبا على اتصالات الحركة مع إسرائيل (مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة).

وأشار ناستاسين في إفادة صحفية، إلى أن "اغتيال إسماعيل هنية بلا شك سيكون له تأثير سلبي للغاية على الاتصالات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، والتي تهدف إلى التوصل إلى شروط مقبولة للطرفين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

بيان السفارة الروسية لدي طهران

ومن جانبها، قالت السفارة الروسية لدي إيران، إن الاغتيال السياسي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، سيزيد من تصعيد التوترات في الشرق الأوسط.

وأضافت السفارة الروسية لدي إيران في بيان لها، اليوم الأربعاء: "إنها جريمة سياسية غير مقبولة على الإطلاق، وستزيد من تصعيد التوترات في الشرق الأوسط وتؤثر سلبًا على المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأشارت السفارة إلى أن الدبلوماسيين الروس "صُدموا بالاغتيال الوقح لرئيس المكتب السياسي لحماس في طهران".

وقدمت السفارة الروسية في طهران التعازي إلى حركة حماس، قائلة: "نقدم تعازينا لعائلة وأصدقاء المتوفى".

وأدانت وزارة الخارجية الروسية، عملية اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لح

اغتـ.يال إسماعيل هنية

وفي فجر اليوم، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في تطور كبير لعمليات الاغتيال الإسرائيلية.

حيث قالت مصادر إيرانية، إن اغتيال إسماعيل هنية في طهران تم بصاروخ مُوجّه، ونتج عن استهداف مقر إقامته في طهران.

وأوضحت المصادر أن اغتيال إسماعيل هنية تم في تمام الساعة 2 فجرًا بتوقيت طهران، بصاروخ مباشر مُوجّه نحو جسده، مع مرافقه وسيم أبو شعبان باستهداف مقر إقامتهما بطهران، مؤكدة أن اغتيال هنية تم في مكان نومه.

اغتيال إسماعيل هنية إسماعيل هنية وزارة الخارجية الروسية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس حماس إسرائيل مفاوضات وقف إطلاق النار غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأزهر يعلن نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 بالاسم ورقم الجلوس .. «اعرف نتيجتك في ثواني»

أوائل الثانوية العامة 2024 .. تفاصيل عاجلة بشأنهم الآن

رابط مباشر الآن| نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 بالاسم عبر بوابة الأزهر

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024 قبل اعتمادها

موعد نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس والرابط الإلكتروني وأخبار الأوائل.. تفاصيل

بشرى سارة لـ أوائل الثانوية العامة والمتفوقين بتنسيق الجامعات 2024

أحمد صلاح حسني يعرض 600 ألف جنيه مقابل التصالح في واقعة إتلاف سيارة|تفاصيل

قرار قضائي عاجل بشأن الفنان أحمد صلاح حسنى بتهمة تدمير سيارة موظف

موضوعات متعلقة

إعلام إيراني: مراسم تشييع جثمان إسماعيل هنية ستقام في طهران غدا

في عقر داره| تفاصيل اغتـ.يال إسماعيل هنية.. ورد فعل إيران وإسرائيل

اغتيال اسماعيل هنية.. إعلام عبري يعترف باختيار إسرائيل مواصلة الضغط العسكري على حماس

السفارة الروسية لدى إيران: اغتـ.يال هنية سيزيد من التوترات في الشرق الأوسط

جريمة مكتملة الأركان تشعل المنطقة| تداعيات خطيرة عقب اغتـ.يال إسماعيل هنية.. وهذا مصير المفاوضات

أول تعليق من سوريا على اغتيال إسماعيل هنية في طهران

ترشيحاتنا

بعثة إيران في الأمم المتحدة: سنجعل إسرائيل تندم على اغتـ.يال هنية

الأزهر يدين اغتيال إسماعيل هنية.. ويؤكد: الاغتيالات لن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني

تاريخ دموي.. أبرز عمليات الإغتيال لـ قادة حماس على يد الاحتلال الإسرائيلي

مصر تعرض ملف استضافة دورة الألعاب الإفريقية 2027 في اجتماعات الأنوكا

نتيجة الثانوية العامة 2024| التعليم: احذروا الأخبار الكاذبة وانتظروا بياناتنا الرسمية

المتحدث باسم حكومة الاحتلال يعلن حالة التأهب القصوى لهذ السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور رومانسية جمعت جميلة عوض وزوجها

كاجوال جريء.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار | شاهد

باروكة وفستان قصير.. صبا مبارك تثير الجدل في ظهورها الأخير

الوداع يا قائد الأمة ضهري اتكسر.. ردود فعل أبناء إسماعيل هنية على اغتياله

فيديو

الحكومة أعلنتها .. موعد انخفاض أسعار السلع رسميا

رامي صبري يتخطي 100 ألف مشاهدة بـ «كنا معديين»

لقيت اللي بدور عليه.. تعليق لـ أسما شريف منير بعد ظهورها بالمايوه|فيديوجراف

أولمبياد باريس.. صبحي يشهد المران الختامي لمنتخب اليد استعدادا لمواجهة فرنسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رفقًا بالمزارعين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رحلة في أعماق القلوب السوداء

هند عصام

هند عصام تكتب: هيرا.. المرأة الطاووس

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: إعادة إعمار ليبيا بين التحديات والفرص

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الأمريكية.. الأبعاد والسيناريوهات

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-