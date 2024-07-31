الخارجية الروسية: اغتيال هنية سيؤثر على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

قال نائب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أندريه ناستاسين، إن اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، سيؤثر سلبا على اتصالات الحركة مع إسرائيل (مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة).

وأشار ناستاسين في إفادة صحفية، إلى أن "اغتيال إسماعيل هنية بلا شك سيكون له تأثير سلبي للغاية على الاتصالات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، والتي تهدف إلى التوصل إلى شروط مقبولة للطرفين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

بيان السفارة الروسية لدي طهران

ومن جانبها، قالت السفارة الروسية لدي إيران، إن الاغتيال السياسي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، سيزيد من تصعيد التوترات في الشرق الأوسط.

وأضافت السفارة الروسية لدي إيران في بيان لها، اليوم الأربعاء: "إنها جريمة سياسية غير مقبولة على الإطلاق، وستزيد من تصعيد التوترات في الشرق الأوسط وتؤثر سلبًا على المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأشارت السفارة إلى أن الدبلوماسيين الروس "صُدموا بالاغتيال الوقح لرئيس المكتب السياسي لحماس في طهران".

وقدمت السفارة الروسية في طهران التعازي إلى حركة حماس، قائلة: "نقدم تعازينا لعائلة وأصدقاء المتوفى".

وأدانت وزارة الخارجية الروسية، عملية اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لح

اغتـ.يال إسماعيل هنية

وفي فجر اليوم، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في تطور كبير لعمليات الاغتيال الإسرائيلية.

حيث قالت مصادر إيرانية، إن اغتيال إسماعيل هنية في طهران تم بصاروخ مُوجّه، ونتج عن استهداف مقر إقامته في طهران.

وأوضحت المصادر أن اغتيال إسماعيل هنية تم في تمام الساعة 2 فجرًا بتوقيت طهران، بصاروخ مباشر مُوجّه نحو جسده، مع مرافقه وسيم أبو شعبان باستهداف مقر إقامتهما بطهران، مؤكدة أن اغتيال هنية تم في مكان نومه.