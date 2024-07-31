السفارة الروسية لدى إيران: اغتـ.يال هنية سيزيد من التوترات في الشرق الأوسط

قالت السفارة الروسية لدي إيران، إن الاغتيال السياسي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، سيزيد من تصعيد التوترات في الشرق الأوسط.

وأضافت السفارة الروسية لدي إيران في بيان لها، اليوم الأربعاء: "إنها جريمة سياسية غير مقبولة على الإطلاق، وستزيد من تصعيد التوترات في الشرق الأوسط وتؤثر سلبًا على المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأشارت السفارة إلى أن الدبلوماسيين الروس "صُدموا بالاغتيال الوقح لرئيس المكتب السياسي لحماس في طهران".

وقدمت السفارة الروسية في طهران التعازي إلى حركة حماس، قائلة: "نقدم تعازينا لعائلة وأصدقاء المتوفى".

وأدانت وزارة الخارجية الروسية، عملية اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، ووصفتها بأنها “جريمة قتل سياسية غير مقبولة على الإطلاق”.

اغتـ.يال إسماعيل هنية

وفي فجر اليوم، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في تطور كبير لعمليات الاغتيال الإسرائيلية.

وقالت مصادر إيرانية، إن اغتيال إسماعيل هنية في طهران تم بصاروخ مُوجّه، ونتج عن استهداف مقر إقامته في طهران.

وأوضحت المصادر أن اغتيال إسماعيل هنية تم في تمام الساعة 2 فجرًا بتوقيت طهران، بصاروخ مباشر مُوجّه نحو جسده، مع مرافقه وسيم أبو شعبان باستهداف مقر إقامتهما بطهران، مؤكدة أن اغتيال هنية تم في مكان نومه.