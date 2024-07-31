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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر يعلن نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 بالاسم ورقم الجلوس .. «اعرف نتيجتك في ثواني»

فضيلة الامام الأكبر
فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر

يعلن الأزهر الشريف نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية بالاسم ورقم الجلوس، وجاءت نتيجة أوائل طلاب الثانوية الأزهرية 2024 مبشرة للجميع ، وعن الكشف عن نتيجة الثانوية الأزهرية ، عليك اتباع عدة خطوات سهلة وبسيطة، حيث لا تجد مشقة عند الدخول على رابط نتيجة الثانوية الازهرية  2024 ، وينتظر هذه النتيجة الآلاف من طلاب الأزهر الشريف وأولياء الأمور، وأعرب الطلاب الأوائل في نتيجة الثانوية الأزهرية عن فرحتهم  واتصال شيخ الأزهر الشريف بهم.

 

نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 بالاسم

يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية الحصول على نتيجة ثانوية الأزهر 2024 بالاسم من خلال استخدام رقم الجلوس حتى يظهر الاسم فور إعلان النتيجة ومعه تفاصيل الدرجات، أما الحصول على النتيجة بالاسم فقط من بوابة الأزهر فمن الصعب ويمكن اللجوء للمعاهد فور ظهورها بها.

يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب على بوابة الأزهر للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية ، مع العلم أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية وصل إلى 156 ألفًا و397 طالبًا وطالبة، موزعين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2024

 

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2024

فور رفع النتيجة في الموعد المحدد لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، يمكن الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية، ومعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، وللاطلاع على نتيجة الثانوية الأزهرية اضغط هنـــــــــــا  حيث رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 عبر الخطوات التالية  :

 

1- تسجيل الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية.

2- الدخول على قائمة الاختيارات ومن ثم الضغط على نتائج الطلاب.

3- ادخل رقم الجلوس.

4- اختار العام الدراسي 2023-2024.

5- اضغط على «الاستعلام» وفي حال اعتماد النتيجة ستظهر لك في غضون دقائق معدودة.

 

نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 .. نسب النجاح مُبشرة اعرفها برقم الجلوس عبر هذا الرابط

نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 .. ترقبها عبر هذا الرابط

نتيجة الثانوية الأزهرية 2024

 

توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2024
 

توزيع درجات مادة القرآن الكريم: 40 درجة.

توزيع درجات مادة الحديث: 50 درجة.

توزيع درجات مادة الجبر والهندسة الفراغية: 30 درجة.

توزيع درجات مادة الاستاتيكا: 15 درجة.

توزيع درجات مادة الديناميكا: 15 درجة.

توزيع درجات مادة الفقه: 40 درجة.

توزيع درجات مادة التفسير: 40 درجة.

توزيع درجات مادة التوحيد: 40 درجة.

توزيع درجات مادة النحو: 40 درجة.

توزيع درجات مادة الصرف: 40 درجة.

توزيع درجات مادة البلاغة: 40 درجة.

توزيع درجات مادة الأدب والمطالعة: 40 درجة.

توزيع درجات مادة الفيزياء: 60 درجة.

توزيع درجات مادة الكيمياء: 60 درجة.

توزيع درجات مادة الأحياء: 60 درجة.

توزيع درجات مادة اللغة الأجنبية الأولى: 40 درجة.

توزيع درجات مادة التاريخ: 40 درجة.

توزيع درجات مادة الجغرافيا: 40 درجة.

توزيع درجات مادة الفلسفة والمنطق: 40 درجة.

- اختار العام الدراسي 2023-2024.

 

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الثانوي

رفعت النتيجة على بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الثانوي، بلغ عدد الطلاب اللذين تقدموا لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمى 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبى 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالى عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

وخصص الأزهر الشريف لتصحيح أوراق امتحانات الثانوية الازهرية 16 مركزا على مستوى الجمهورية، وهى «القاهرة - القليوبية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - الدقهلية - البحيرة - الجيزة - الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر».

 

نتيجة الثانوية الأزهرية 2024

بوابة الأزهر الإلكترونية

 

وجاءت المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام في القسم العلمي كما يلي:

- المركز الأول: عمر محمد ‏عطية محمد عبد الرحمن، من معهد ميت أبو الحسين بالدقهلية، بمجموع 648 بنسبة (99.69%)

- المركز ‏الثاني: أحمد محمد عامر صديق أحمد، من معهد عاصم نجيب جويفل النموذجي بالشرقية، بمجموع 647 ‏بنسبة (99.54%)

- ‏المركز الثاني مكرر: نفيسة محمد أحمد محمد العفيفي، من معهد فتيات عزبة البكري ‏بالغربية، بمجموع 647 بنسبة (99.54%)

- ‏المركز الثاني مكرر: مريم عبد المنعم محمد محمود، من معهد فتيات ‏سنجيد بالدقهلية، بمجموع 647 بنسبة (99.54%).‏

* وجاءت المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام في القسم الأدبي كما يلي : 

-  المركز الأول: هبة محسن ‏عبد الرازق خرشد، من معهد بساط طلخا بالدقهلية، بمجموع 619 ‏بنسبة (98.25%)

- المركز الثاني: ‏جنات مصطفى محمد أحمد حمدان، من معهد فتيات المنطقة السادسة النموذجي بالقاهرة، بمجموع 615 ‏بنسبة (97.62%)

- ‏المركز الثاني مكرر: مريم ماهر عبد الله إبراهيم النجار، ‏من معهد فتيات بنها بالقليوبية، ‏بمجموع 615 بنسبة (97.62%).‏

* وفي أوائل الجمهورية (كفيف) جاءت كما يلي : 

- المركز الأول الطالبة حبيبة محمد عبد الفتاح أحمد، ‏من معهد فتيات ‏‏15 مايو بالقاهرة، بمجموع 592 بنسبة (93.97%)

-  المركز الثاني الطالب حمزة شريف خلف ‏الله علي، ‏من معهد الشيخ زايد النموذجي بالجيزة، بمجموع 578 بنسبة (91.75%).‏ 

* أوائل معاهد ‏فلسطين الأزهرية فجاءت  كما يلي : 

- الطالبة شهد أمجد حسن الديراوي، من معهد فتيات غزة في المركز الأول على ‏القسم العلمي بمجموع 620 ونسبة (95.38%)

- الطالبة مها مازن علي مهنا، من معهد فتيات غزة ‏في المركز الأول على القسم الأدبي ‏بمجموع 554 ونسبة (93.90%).

 

اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية

أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، فضيلة الدكتور محمد ‏‏عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2023/2024م، ‏‏وبلغت نسبة النجاح العامة 50.50٪، وجاءت نسبة النجاح في القسم العلمي 60.87%، وجاءت نسبة ‏‏النجاح في القسم الأدبي 42.06%.‏

وأعلن فضيلة وكيل الأزهر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز الإعلامي للأزهر الشريف لإعلان ‏‏نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، تفاصيل النتيجة وأوائل القسمين العلمي والأدبي، وقد بلغ عدد المتقدمين ‏‏لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية مبصر مقيد (128408) طالبًا وطالبة، ‏حضر منهم (110402) طالب ‏‏وطالبة، ‏نجح منهم (55751) طالبًا وطالبة، ‏و(29201) طالب ‏وطالبة لهم دور ثانٍ، وقد هنأ فضيلة وكيل ‏‏الأزهر الطلاب الناجحين، داعيًا لهم بمزيد من التوفيق والنجاح.‏

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