تحصين 219 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية و توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض ، و العمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية إحتياجات السوق المحلي.

وشدد على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى و مراكز المحافظة للوقاية من مرض الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية .

و فى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في ١٣ يوليو ٢٠٢٤م قامت المديرية عن طريق (١٨٠ ) لجنة بتحصين ( ٢١٩ ألف و٧٧٤) رأس ماشية مابين تحصين ( ١١١ ألف و ٦١٦) رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و (١٠٨ ألف و ١٥٨) رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل (٣٤٦٦) رأس ماشية خلال الإسبوع الثاني من إنطلاق الحملة.

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع ، وتم عقد (١١٤٥) ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالإنتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ، مشيدا بإقبال المواطنين نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.