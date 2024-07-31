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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحصين 219 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية و توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض ، و العمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية إحتياجات السوق المحلي.

وشدد على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى و مراكز المحافظة للوقاية من مرض الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية .

و فى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في ١٣ يوليو ٢٠٢٤م قامت المديرية عن طريق (١٨٠ ) لجنة بتحصين ( ٢١٩ ألف و٧٧٤) رأس ماشية مابين تحصين ( ١١١ ألف و ٦١٦) رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و (١٠٨ ألف و ١٥٨) رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل (٣٤٦٦) رأس ماشية خلال الإسبوع الثاني من إنطلاق الحملة.

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وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع ، وتم عقد (١١٤٥) ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالإنتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ، مشيدا بإقبال المواطنين نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

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