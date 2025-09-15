رسالة طمأنة لسكان 6 أكتوبر: لا تنزعجوا من رائحة الغاز.. السبب إجراءات فنية

أعلن جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر عن البدء في تعبئة مادة الرائحة المميزة للغاز الطبيعي داخل خزان مادة الرائحة الرئيسي بمحطة تخفيض الضغط بالمدينة، وذلك خلف نادي الصيد المصري بالتوسعات الشمالية، وفقا لـ خطاب الشركة الوطنية للغاز "ناتجاس".

وأكد جهاز مدينة 6 أكتوبر في منشور عبر فيسبوك أن عملية التعبئة من الممكن أن تؤدي إلى انتقال رائحة الغاز إلى بعض الأماكن المجاورة أو أماكن أخرى بفعل حركة الرياح وشدة الهواء، مطمئنًا السكان بأن الأمر طبيعي ولا يستدعي القلق.

وأشار الجهاز إلى أنه من المقرر أن تتم إضافة الرائحة اعتبارًا من اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025 ابتداءً من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

وأهاب جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر بالمواطنين عدم الانزعاج من ظهور أي رائحة للغاز خلال هذه الفترة، حيث إنها ناتجة فقط عن الإجراءات الفنية الخاصة بإضافة مادة الرائحة، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على أعلى مستويات الأمان والسلامة.