بعد اتهام أشقائه.. أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط المتهمين بالتعدي على أسرة الشروق
بعد لقاء الإمام الأكبر.. عرض المصحف المرتل لطلاب الأزهر على قناة مصر قرآن كريم
أحمد موسى: نتنياهو يعيش في أوهام إسرائيل الكبرى
استشهاد 62 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي منذ الفجر على قطاع غزة
ترامب يعلن تنفيذ هجوم أمريكي جديد في فنزويلا
أحمد موسى: الفلسطينيون متمسكون بأرضهم ونتنياهو يعيش في الأوهام ويقود المنطقة لحرب شاملة
فنزويلا تتحدى ترامب: أمريكا دولة عدوانية يقودها سيد الموت
إخماد حريق اندلع في مدخنة مطعم شهير أسفل كوبري الدقي.. صور
بعد توقف 4 أشهر.. انطلاق موسم الصيد بخليج السويس لحرفتي الجر والسنار| صور
وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025.. رابط التقديم وآخر موعد
الرئيس الإيراني يشكر الرئيس السيسي لدوره في الاتفاق بين إيران ووكالة الطاقة الذرية
رسالة طمأنة لسكان 6 أكتوبر: لا تنزعجوا من رائحة الغاز.. السبب إجراءات فنية

آية الجارحي

أعلن جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر عن البدء في تعبئة مادة الرائحة المميزة للغاز الطبيعي داخل خزان مادة الرائحة الرئيسي بمحطة تخفيض الضغط بالمدينة، وذلك خلف نادي الصيد المصري بالتوسعات الشمالية، وفقا لـ خطاب الشركة الوطنية للغاز "ناتجاس".

وأكد جهاز مدينة 6 أكتوبر في منشور عبر فيسبوك أن عملية التعبئة من الممكن أن تؤدي إلى انتقال رائحة الغاز إلى بعض الأماكن المجاورة أو أماكن أخرى بفعل حركة الرياح وشدة الهواء، مطمئنًا السكان بأن الأمر طبيعي ولا يستدعي القلق.

وأشار الجهاز إلى أنه من المقرر أن تتم إضافة الرائحة اعتبارًا من اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025 ابتداءً من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

وأهاب جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر بالمواطنين عدم الانزعاج من ظهور أي رائحة للغاز خلال هذه الفترة، حيث إنها ناتجة فقط عن الإجراءات الفنية الخاصة بإضافة مادة الرائحة، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على أعلى مستويات الأمان والسلامة.

جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر مادة الرائحة المميزة للغاز الطبيعي نادي الصيد المصري

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

محمود الخطيب

تفاصيل قرارات الخطيب بالأهلي بعد التعادل مع إنبي

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

فارس حميدة

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

المتهمين

ضبط متحرش ووالده اعتديا على فتاة وطفل فى الرمل

الزمالك

إبراهيم صلاح: الزمالك استفاد من التوقف الدولي وفيريرا كسب ثقة الجماهير

روبرتسون

روبرتسون يكشف كواليس اقترابه من أتلتيكو مدريد ومستقبله مع ليفربول

سيميوني

أتليتكو مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

نجوم تفاعلوا مع تريند صور بالذكاء الاصطناعي.. هنيدي وريهام عبد الغفور وآيتن عامر الأبرز

بيصلح العضم في دقائق.. اختراع غراء يعالج الكسور في غمضة عين | بيدوب في الجسم

العمل من المنزل.. كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

زي المحترفين.. طريقة عمل اللقيمات السعودية

الذهب أم العقارات

الذهب أم العقارات.. شوف نجيب ساويرس بينصحك تستثمر في إيه

مصطفي غريب وهيفاء وهبي

كتب كتابنا النهاردة.. مصطفى غريب يثير الضحك بصورة مع هيفاء وهبي

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

