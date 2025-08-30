وزير البترول : توقيع 4 اتفاقيات للقابضة للغازات الطبيعية مع شركات عالمية

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية توقيع أربع اتفاقيات جديدة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" مع عدد من كبرى الشركات العالمية للبحث عن الغاز والبترول في البحر المتوسط والدلتا، بإجمالي استثمارات حدها الأدنى يزيد علي 340 مليون دولار وحفر 10 آبار في اطار المحور الأول من استراتيجية الوزارة والخاص بتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج .

وقع الاتفاقيات عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المهندس محمود عبد الحميد العضو المنتدب التنفيذي للشركة ، حيث جاءت الاتفاقية الأولى في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط مع شركة شل العالمية، باستثمارات تبلغ 120 مليون دولار، وحفر 3 آبار ، ووقعها عن الشركة السيدة داليا الجابري رئيسة شركة شل مصر.

أما الاتفاقية الثانية في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط مع شركة إيني الإيطالية باستثمارات 100 مليون دولار، وحفر 3 آبار ، ووقعها السيد فرانشيسكو جاسباري مدير عام إيني في مصر بحضور المهندس وائل شاهين نائب رئيس شركة بي بي البريطانية في مصر، والسيد علي عبد الله المانع مدير الإنتاج والاستكشاف بشركة قطر إنرجي ممثلين لشركتي بي بي وقطر انرجي شركاء إيني في الاستثمار في المنطقة.

الاتفاقية الثالثة تتعلق بمنطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل مع شركة زاروبيج نفط الروسية باستثمارات تصل إلى 14 مليون دولار، وحفر 4 آبار ووقعها السيد ياسين راهليب نائب رئيس الشركة في مصر، بحضور مديرها العام روستيم باكيروف وكبير الجيولوجيين ميكاييل كوبراك.

أما الاتفاقية الرابعة فهي في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط مع شركة أركيوس إنرجي العالمية، باستثمارات تبلغ نحو 109 ملايين دولار، ووقعها السيد ناصر اليافعي رئيس الشركة التي تمثل شراكة بين بي بي البريطانية و شركة XRG التابعة لأدنوك الإماراتية.

وتعكس هذه الاتفاقيات استمرار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في دفع عجلة الاستثمار بقطاع الغاز، وتسريع وتيرة أنشطة البحث والاستكشاف، بما يسهم في نمو موارد الغاز وزيادة الإنتاج.