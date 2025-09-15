قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد اتهام أشقائه.. أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط المتهمين بالتعدي على أسرة الشروق
بعد لقاء الإمام الأكبر.. عرض المصحف المرتل لطلاب الأزهر على قناة مصر قرآن كريم
أحمد موسى: نتنياهو يعيش في أوهام إسرائيل الكبرى
استشهاد 62 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي منذ الفجر على قطاع غزة
ترامب يعلن تنفيذ هجوم أمريكي جديد في فنزويلا
أحمد موسى: الفلسطينيون متمسكون بأرضهم ونتنياهو يعيش في الأوهام ويقود المنطقة لحرب شاملة
فنزويلا تتحدى ترامب: أمريكا دولة عدوانية يقودها سيد الموت
إخماد حريق اندلع في مدخنة مطعم شهير أسفل كوبري الدقي.. صور
بعد توقف 4 أشهر.. انطلاق موسم الصيد بخليج السويس لحرفتي الجر والسنار| صور
وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025.. رابط التقديم وآخر موعد
الرئيس الإيراني يشكر الرئيس السيسي لدوره في الاتفاق بين إيران ووكالة الطاقة الذرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أحمد موسى: نتنياهو يعيش في أوهام إسرائيل الكبرى

احمد موسي
احمد موسي
عبد الخالق صلاح

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن كلمة الرئيس السيسي اليوم في قمة الدوحة أحدثت زلزالَا داخل إسرائيل.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مصر أخذت حقها فورًا في عام 2015 عندما قامت ميليشا إرهابية بإنهاء حياة مصريين في ليبيا، موضحًا أن مصر لن تسكت وتنتظر مجلس الأمن في حالة التعدي عليها، مصر لو في أي تعدي هتاخد حقها فورًا دون الانتظار لمجلس الأمن ولا أي حاجة.

وتابع: مفيش أوضح من كلام الرئيس اليوم في قمة الدوحة، اللي بينا وبين إسرائيل اتفاقية السلام، وبنحافظ على دا، واتمنى من إسرائيل تحافظ على السلام، هم أحوج للسلام.

وأشار أحمد موسى إلى أن نتنياهو يعيش في أوهام إسرائيل الكبرى، كما أن الدفاع عن الأرض حق كفله القانون الدولي.

وأردف أحمد موسى: «مصر حققت انتصار ساحق على إسرائيل في أكتوبر 1973، ومصر في أكتوبر المقبل هتعمل احتفالية كبرى، من حقنا عملنا انتصار عظيم وهنعمل احتفال عظيم، إسرائيل في 1973 كانت تتفوق في الأسحلة ولكنها لا تملك جنديًا بروح وكفاءة الجندي المصري، المقاتل المصري بطل وعنصر فريد ومشهود له في ساحة القتال، كما أن القوات المسلحة تملك أبطال ومقاتلين على أعلى مستوى».

وأكمل: «كنت براجع كام حاجة النهاردة الصبح، شوفت أحنا اتعمل فينا عمايل في 2011، ولكن بفضل ربنا وبعد ذلك القوات المسلحة حافظت على الدولة، كان في خونة وطابور خامس عاوزين يوقعوا عقوبات على الجيش المصري، طيب في التوقيت المناسب هتقرأوا مين دول بالاسم، تخيلوا كانوا عاوزين يعلموا في جيش مصر زي ما حصل في جيوش تانية».

