نجوم تفاعلوا مع تريند صور بالذكاء الاصطناعي.. هنيدي وريهام عبد الغفور وآيتن عامر الأبرز

بعد اتهام أشقائه.. أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط المتهمين بالتعدي على أسرة الشروق
بعد لقاء الإمام الأكبر.. عرض المصحف المرتل لطلاب الأزهر على قناة مصر قرآن كريم
أحمد موسى: نتنياهو يعيش في أوهام إسرائيل الكبرى
استشهاد 62 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي منذ الفجر على قطاع غزة
ترامب يعلن تنفيذ هجوم أمريكي جديد في فنزويلا
أحمد موسى: الفلسطينيون متمسكون بأرضهم ونتنياهو يعيش في الأوهام ويقود المنطقة لحرب شاملة
فنزويلا تتحدى ترامب: أمريكا دولة عدوانية يقودها سيد الموت
إخماد حريق اندلع في مدخنة مطعم شهير أسفل كوبري الدقي.. صور
بعد توقف 4 أشهر.. انطلاق موسم الصيد بخليج السويس لحرفتي الجر والسنار| صور
وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025.. رابط التقديم وآخر موعد
الرئيس الإيراني يشكر الرئيس السيسي لدوره في الاتفاق بين إيران ووكالة الطاقة الذرية
بالصور

قسم الفن

شارك عدد من الفنانين في ترند تركيب الصور بالذكاء الاصطناعي، بعدد من الصور عبر. حساباتهم على السوشيال ميديا. 

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري، في التقرير التالي، أبرز هؤلاء النجوم الذين تفاعلوا مع التريند. 

مصطفى غريب 

انضم الفنان مصطفى غريب مؤخرا الي تريند الصور بالذكاء الاصطناعي المنتشر علي السوشيال ميديا ، حيث نشر عبر صفحته على فيسبوك صورة تجمعه بالفنانة هيفاء وهبي

وعلق مصطفى غريب علي الصورة بطريقة كوميدية مستخدماً جملة هيفاء الشهيرة من فيلم دكان شحاتة: كتب كتابك النهارده ، علي جثتي يا كرم لأ على عربي و المأذون جاي في الطريق وريني هتعملي ايه ".

محمد هنيدي

وشارك الفنان محمد هنيدي، في ترند تركيب الصور بالذكاء الاصطناعي، بصورة مع صديقه الراحل علاء ولي الدين. 

محمد هنيدي وعلاء ولي الدين 

ريهام عبد الغفور

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور في ترند تركيب الصور بالذكاء الاصطناعي الذي انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر صورة جمعتها مع والدها الراحل الفنان أشرف عبدالغفور.

ونشرت ريهام عبدالعفور صورتها مع والدها عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، وعلقت: “وحشتني”.

ريهام عبد الغفور والدها

دينا الشربيني

شاركت الفنانة دينا الشربيني في التريند مع متابعيها بصورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، تجمعها بوالدها الراحل، وعلقت على الصورة قائلة: "أحسن صوره جاتني ف حياتي، الله يرحمك يابابا".

محمود ياسين جونيور

كما نشر الفنان الشاب محمود ياسين جونيور، صورة له مع جده الراحل الكبير محمود ياسين. 

 

نيللي كريم

ونشرت الفنانة نيللي كريم، صورة مع هاني عادل (حبيبها في مسلسل ذات)، وكتب في التعليق: «ذات اتجوزت عزيز وحققت حلم حياتها». 

باسم سمرة

كما نشر الفنان باسم سمرة، صورة له مع نيللي كريم (زوجته في مسلسل ذات)، وكتب في التعليق: «التايم لاين دلوقتي». 

آيتن عامر مع والدها

شاركت الفنانة أيتن عامر، صورا مع والدها الراحل بطريقة التريند الجديد “صورة متصورتهاش”. 

وكتبت أيتن عامر عبر حسابها على فيسبوك: "وحشتنى اوى اوى اوى وحقيقي محتاجالك، الدنيا مش حلوة يا بابا ولا الناس كمان، كل مرة بتحط فى اختبار صعب أو أزمة مفيش حد بيجيى فى دماغى غيرك، اول واحد بيبقى نفسي اجرى عليه واقوله الحقنى بيبقى انت، وجودك كان هيفرق اوى اوى، يمكن عمرى ما قولت ان غيابك مسببلى ازمة كبيرة ولا قولت اللى جوايا، بس هييجى يوم وابقى قوية كفاية انى أواجه وجع قلبي و اطلع كل الكلام اللى جوايا ومقولهوش".

وتابعت: “زعلانة منك فى حاجات ومفتقداك فى حاجات اكتر بكتير ومتأكدة ان لو كنت موجود كنت هتبقى السند بس غيابك خلانى أنا السند لنفسي وللى حواليا كمان ، لأن فيا منك كتير خصوصا قوتك وجدعنتك مع الكل ، بس أنا تعبت من كتر القوة وزهقت مبقتش عايزة ادخل حروب ولا عايزة مشاكل، اللى عايز يفهم حاجة يفهمها واللى عايزة ياخد فكرة ياخدها لا هبرر ولا هدافع”.

واستكملت: “بس اتطمن بنتك بميت راجل و مهما قابلت هتفضل واقفة ورأسها فى السما هتاخد استراحة محارب وعمرها ما هتبدأ حروب بس دايما هتكون مستعدة وجاهزة  لاى حاجة وساعتها مش هيكون فى احتمالية للخسارة”.

واختتمت: “بحبك ووحشتنى وزعلانة منك  ومشبعتش منك وجوايا وجع كبير بس مش هقولك غير كلمة واحدة اتطمن بنتك قدها الترند صورة متصورتهاش دة منتشر اوى اليومين دول واول ما السوشيال ميديا تيم بعتولى الصورة لقتنى بكتب كلام كتير من قلبي  وجوايا اكتر من كدة مليون مرة و عندى صور كتير اوى ناقصها وجود بابا حقيقي اسفة لو طولت عليكوا شكلى فضفضت اوى”.

آيتن عامر مع والدها

طارق لطفي

فيما نشر الفنان طارق لطفي، صورة له مع الفنانة أميرة فتحي (حبيبته في فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”) وكتب في التعليق: «التايم لاين دلوقتي». 

