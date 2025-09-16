بعد اتهام أشقائه.. أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط المتهمين بالتعدي على أسرة الشروق

تباشر الأجهزة الأمنية في القاهرة تحرياتها لكشف ملابسات مشاجرة نشبت بين مجموعة من الأشخاص في منطقة الشروق في القاهرة الجديدة.

شاب يتهم أشقائه بمحاولة التعدي عليه في الشروق

حيث تجري أجهزة أمن القاهرة جهودا لضبط المتهمين بالواقعة والذين تبين أنهم أشقاء المجني عليه الأول وآخرين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة الشروق تضمن ورود بلاغا من شخص اتهم فيه أشقائه بإرسال بلطجية للتعدي عليه وابنائه أمام منزله في الشروق بسبب خلافات على مخزن.

وقال محرر البلاغ أمام فرق المباحث، أنه كان متواجدا أمام منزله برفقة زوجته وابنائه وفجأة حضر مجموعة من الأشخاص يحملون آلات حادة وأكياس شطة وقاموا بالتعدي عليهم بالضرب.

تحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.