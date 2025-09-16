أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار، وخلال الأيام الماضية اتجهت مؤشرات الذهب للصعود على الصعيد العالمي، وهو ما جعل الأسعار في الداخل ترتفع.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال هذه الأيام عن أسعار الذهب كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، ولكن الشعبة العامة للذهب، خرجت وقالت إن الفترة المقبلة وحتى نهاية العام أسعار الذهب سترتفع.

وقال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الذهب المحلي في مصر مرتبط بالأسعار العالمية بنسبة أعلى من 95%، والـ 5% تكون لعامل العرض والطلب بالسوق المحلية.

وأضاف رئيس الشعبة العامة للذهب، أن أسعار الذهب عالميا تسجل أرقامًا قياسية، لم تحدث من قبل، موضحًا أن سعر الذهب عالميا وصل إلى 3535 دولارا للأوقية، وأن هذا نتج عنه تحرك في الأسعار المحلية.

سعر الذهب عيار 21

ولفت إلى أن سعر عيار الذهب عيار 21 كان سيسجل 500 جنيه، خلال هذه الفترة إذا لم يسجل سعر الدولار انخفاضات، مؤكدا أن خفض سعر الدولار لـ 48 جنيها، نتج عنه عدم وصول الذهب في مصر لـ 5000 جنيه.

وأشار إلى أن التوترات العالمية يكون لها تأثير على الأسعار بشكل عام ومصر تتأثر بأي أحداث عالمية، وأن رغبة أمريكا في خفض الفائدة يجعل المستثمرين تتجه لشراء الذهب، وأن بعض البنوك المركزية في الصين تتجه لشراء الذهب، وهذا يجعل الأسعار ترتفع.

وننشر سعر الذهب اليوم، الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، بعد ارتفاع بقيمة 50 جنيها في متوسط أسعار الذهب، وذلك بدون احتساب المصنعية، وفيما يلي عرض تفصيلي للأسعار.

سعر الذهب اليوم

عيار 24:

سعر البيع: 5663 جنيها

سعر الشراء: 5640 جنيها

عيار 22:

سعر البيع: 5191 جنيها

سعر الشراء: 5170 جنيها

سعر الذهب عيار 21

سعر البيع: 4955 جنيها

سعر الشراء: 4935 جنيها

سعر عيار 18

سعر البيع: 4247 جنيها

سعر الشراء: 4230 جنيها

سعر عيار 14

سعر البيع: 3303 جنيهات

سعر الشراء: 3290 جنيها

سعر عيار 12

سعر البيع: 2831 جنيها

سعر الشراء: 2820 جنيها

سعر الأونصة الذهبية

بالجنيه المصري: 176135 جنيها للبيع، و175424 جنيها للشراء

بالدولار الأمريكي: 3682.29 دولار

سعر الجنيه الذهب

سعر البيع: 39640 جنيها

سعر الشراء: 39480 جنيها

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر 5663 جنيهًا للبيع، مقابل 5640 جنيهًا للشراء، وهو الأعلى من حيث النقاء، أما الذهب عيار 22، فقد بلغ سعره 5191 جنيهًا للبيع و5170 جنيهًا للشراء.

الذهب الأكثر تداولًا، وهو عيار 21، وصل إلى 4955 جنيهًا للبيع و4935 جنيهًا للشراء، فيما سجل عيار 18 سعر 4247 جنيهًا للبيع و4230 جنيهًا للشراء، ويُعد خيارًا شائعًا في المحافظات.

أما العيارات الأقل، فقد بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3303 جنيهات للبيع و3290 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 12 سعر 2831 جنيهًا للبيع و2820 جنيهًا للشراء.

وبالنسبة للأونصة الذهبية، فقد سجلت اليوم 176135 جنيهًا للبيع و175424 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعرها بالدولار الأمريكي 3682.29 دولار.

كما سجل الجنيه الذهب 39640 جنيهًا للبيع و39480 جنيهًا للشراء.