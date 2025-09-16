قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق
وزير الخارجية الأمريكي: نأمل أن تستأنف الدوحة محادثات غزة رغم كل ما حدث
شهادة ثقة عالمية.. الاقتصاد المصري 2025 يسجل أفضل مؤشرات منذ عقد كامل.. فيديو
ما هي حقوق الزوجين على بعضهما؟.. الإفتاء تحددها بـ14 للمرأة و2 للرجل
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
إيران: قدمنا مشروع قرار يؤكد حق جميع الدول باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية
الصلاة على النبي.. علي جمعة: هذه الصيغة ثوابها مليون للمرة الواحدة
البنطلونات الممزقة والضيقة والمكياج| أبرز الممنوعات في المدارس بالعام الدراسي الجديد
وزير الخارجية الأمريكي: على حماس إطلاق سراح جميع المحتجزين
من أساطير الكرة في مصر..حازم إمام يشيد بنجم الزمالك
اصطفاف شاحنات قافلة المساعدات الـ 38 تمهيدا لتحركها من مصر باتجاه غزة
وزير الخارجية الأمريكي: أمام حماس بضعة أيام فقط لقبول اتفاق في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

الذهب
الذهب
البهى عمرو

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار، وخلال الأيام الماضية اتجهت مؤشرات الذهب للصعود على الصعيد العالمي، وهو ما جعل الأسعار في الداخل ترتفع.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال هذه الأيام عن أسعار الذهب كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، ولكن الشعبة العامة للذهب، خرجت وقالت إن الفترة المقبلة وحتى نهاية العام أسعار الذهب سترتفع.

الذهب 

وقال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الذهب المحلي في مصر مرتبط بالأسعار العالمية بنسبة أعلى من 95%، والـ 5% تكون لعامل العرض والطلب بالسوق المحلية.

وأضاف رئيس الشعبة العامة للذهب، أن أسعار الذهب عالميا تسجل أرقامًا قياسية، لم تحدث من قبل، موضحًا أن سعر الذهب عالميا وصل إلى 3535 دولارا للأوقية، وأن هذا نتج عنه تحرك في الأسعار المحلية.

الذهب 

سعر الذهب عيار 21

ولفت إلى أن سعر عيار الذهب عيار 21 كان سيسجل 500 جنيه، خلال هذه الفترة إذا لم يسجل سعر الدولار انخفاضات، مؤكدا أن خفض سعر الدولار لـ 48 جنيها، نتج عنه عدم وصول الذهب في مصر لـ 5000 جنيه.

الذهب 

وأشار إلى أن التوترات العالمية يكون لها تأثير على الأسعار بشكل عام ومصر تتأثر بأي أحداث عالمية، وأن رغبة أمريكا في خفض الفائدة يجعل المستثمرين تتجه لشراء الذهب، وأن بعض البنوك المركزية في الصين تتجه لشراء الذهب، وهذا يجعل الأسعار ترتفع.

وننشر سعر الذهب اليوم، الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، بعد ارتفاع بقيمة 50 جنيها في متوسط أسعار الذهب، وذلك بدون احتساب المصنعية، وفيما يلي عرض تفصيلي للأسعار.

سعر الذهب اليوم

عيار 24:

سعر البيع: 5663 جنيها

سعر الشراء: 5640 جنيها

عيار 22:

سعر البيع: 5191 جنيها

سعر الشراء: 5170 جنيها

سعر الذهب عيار 21
سعر البيع: 4955 جنيها

سعر الشراء: 4935 جنيها

سعر عيار 18 
سعر البيع: 4247 جنيها

سعر الشراء: 4230 جنيها

سعر عيار 14
سعر البيع: 3303 جنيهات

سعر الشراء: 3290 جنيها

سعر عيار 12
سعر البيع: 2831 جنيها

سعر الشراء: 2820 جنيها

سعر الأونصة الذهبية
بالجنيه المصري: 176135 جنيها للبيع، و175424 جنيها للشراء

بالدولار الأمريكي: 3682.29 دولار

سعر الجنيه الذهب
سعر البيع: 39640 جنيها

سعر الشراء: 39480 جنيها

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر 5663 جنيهًا للبيع، مقابل 5640 جنيهًا للشراء، وهو الأعلى من حيث النقاء، أما الذهب عيار 22، فقد بلغ سعره 5191 جنيهًا للبيع و5170 جنيهًا للشراء.

الذهب الأكثر تداولًا، وهو عيار 21، وصل إلى 4955 جنيهًا للبيع و4935 جنيهًا للشراء، فيما سجل عيار 18 سعر 4247 جنيهًا للبيع و4230 جنيهًا للشراء، ويُعد خيارًا شائعًا في المحافظات.

أما العيارات الأقل، فقد بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3303 جنيهات للبيع و3290 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 12 سعر 2831 جنيهًا للبيع و2820 جنيهًا للشراء.

وبالنسبة للأونصة الذهبية، فقد سجلت اليوم 176135 جنيهًا للبيع و175424 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعرها بالدولار الأمريكي 3682.29 دولار. 

كما سجل الجنيه الذهب 39640 جنيهًا للبيع و39480 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب الذهب الأسعار أسعار الذهب عالميا سعر الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025

باسبور مصري.. ارشيفية

إسقاط الجنسية المصرية عن 3 متورطين في الاعتداء على البعثة الدبلوماسية بنيويورك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في مصر

الغاز الطبيعي

رسالة طمأنة لسكان 6 أكتوبر: لا تنزعجوا من رائحة الغاز.. السبب إجراءات فنية

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

ترشيحاتنا

طلاب الكويت

مدارس الكويت تستقبل اليوم أكثر من 520 ألف طالب وطالبة

طائرة مسيرة

روسيا.. تدمير واعتراض 87 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

جيش الاحتلال

الجيش الإسرائيلي يشن هجوما بريا لاحتلال مدينة غزة

بالصور

ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

ريهام عبد الغفور تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
ريهام عبد الغفور تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
ريهام عبد الغفور تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية

طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية
طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية
طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية

مي سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور

مى سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور
مى سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور
مى سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور

مكملات غذائية للشيخوخة.. تعرف على خصائص كل منها

مكملات الشيخوخة
مكملات الشيخوخة
مكملات الشيخوخة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد