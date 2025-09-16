اصطفاف شاحنات قافلة المساعدات الـ 38 تمهيدا لتحركها من مصر باتجاه غزة

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، باصطفاف شاحنات المساعدات الـ 38 تمهيدا لتحركها من مصر باتجاه قطاع غزة.

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية وصول 12 شهيدًا إلى مجمع الشفاء الطبي منذ فجر اليوم إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.



ومن جانبه ذكر الدفاع المدني قائلا : طواقمنا تنتشل 8 شهداء و10 إصابات وتنقذ 6 أشخاص من تحت انقاض منزلهم أثر استهداف مربع سكني لعائلة (حميد-وعاشور -وزقوت) بالقرب من مفترق الأمن العام بحي الشيخ رضوان ومازال أكثر من 40 شخصًا تحت الأنقاض.

فيما ألمحت مصادر طبية إلى أن يقوط عدد الشهداء والمفقودين في غارات إسرائيلية على منازل بمدينة غزة منذ فجر اليوم.

كما استقبل مستشفى العودة في النصيرات خلال الـ24 ساعة الماضية 7 شهداء و20 إصابة جراء قصف قوات الاحتلال تجمعات المواطنين عند نقطة توزيع المساعدات الإنسانية جنوب وادي غزة واستهدافات أخرى وسط القطاع.