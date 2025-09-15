قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: خطاب السيسي أحدث قلقا في إسرائيل ونتنياهو الإرهابي الأكبر
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة 15%
الرئيس السيسي يتصدر المشهد | القادة الحاضرون والغائبون عن قمة الدوحة
أحمد موسى: دعم واسع لقطر والقمة العربية الإسلامية قد تمتد لـ4 ساعات
أعضاء النيابة العامة الجدد من دفعتي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ يؤدون اليمين القانونية
احمد موسي: كلمة الرئيس السيسي اليوم أحدثت قلقا في إسرائيل
شيخ الأزهر لوفد الشركة المتحدة: مستعدون للتعاون في إعداد برامج لربط الشباب بكتاب الله.. صور
الخارجية القطرية: رسالتنا واضحة بأن العدوان الإسرائيلي علينا لا نقبله
احمد موسي: العدوان الإسرائيلي على قطر جاء بإشارة أمريكية وقرار أمريكي إسرائيلي
الجامعة العربية: قمة الدوحة أكدت أن قطر لا تقف وحدها
البيان الختامي لقمة الدوحة | تحذيرات نارية وعقوبات تلوّح في الأفق ضد إسرائيل
الرئيس السيسي وأمير قطر والعاهل الأردني يجرون اتصالًا مرئيًا بقادة أوروبيين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخر سعر للدولار مقابل الجنيه اليوم الأثنين 15-9-2025

سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

نستعرض سعر الدولار مساء اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025، في البنوك وسط تسجيل فروقات طفيفة بين البنوك في سعري الشراء والبيع.

وجاءت أسعار الدولار فى 10  بنوك كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

48.13 جنيه للشراء – 48.23 جنيه للبيع

بنك مصر:

48.12 جنيه للشراء – 48.22 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي:

48.18 جنيه للشراء – 48.28 جنيه للبيع

بنك البركة:

48.13 جنيه للشراء – 48.23 جنيه للبيع

بنك قناة السويس:

48.18 جنيه للشراء – 48.28 جنيه للبيع

بنك نكست:

48.18 جنيه للشراء – 48.28 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية:

48.12 جنيه للشراء – 48.22 جنيه للبيع

بنك التعمير والإسكان:

48.15 جنيه للشراء – 48.25 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

48.14 جنيه للشراء – 48.28 جنيه للبيع

البنك الأهلي الكويتي:

48.18 جنيه للشراء – 48.28 جنيه للبيع


وأكد متعاملون بالسوق أن أسعار الدولار تشهد استقرارًا نسبيًا مع سيطرة حالة من الترقب لقرارات السياسة النقدية العالمية، فيما يظل الفارق بين سعري الشراء والبيع في معظم البنوك عند مستوى 10 قروش تقريبًا.

وتوقع الخبراء أن تواصل العملة الأمريكية التحرك في نطاق ضيق على المدى القصير، مع اعتماد السوق المحلي بشكل كبير على تدفقات النقد الأجنبي واحتياجات الاستيراد خلال الفترة المقبلة.

تأخير الساعة 60 دقيقة

