قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق
وزير الخارجية الأمريكي: نأمل أن تستأنف الدوحة محادثات غزة رغم كل ما حدث
شهادة ثقة عالمية.. الاقتصاد المصري 2025 يسجل أفضل مؤشرات منذ عقد كامل.. فيديو
ما هي حقوق الزوجين على بعضهما؟.. الإفتاء تحددها بـ14 للمرأة و2 للرجل
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
إيران: قدمنا مشروع قرار يؤكد حق جميع الدول باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية
الصلاة على النبي.. علي جمعة: هذه الصيغة ثوابها مليون للمرة الواحدة
البنطلونات الممزقة والضيقة والمكياج| أبرز الممنوعات في المدارس بالعام الدراسي الجديد
وزير الخارجية الأمريكي: على حماس إطلاق سراح جميع المحتجزين
من أساطير الكرة في مصر..حازم إمام يشيد بنجم الزمالك
اصطفاف شاحنات قافلة المساعدات الـ 38 تمهيدا لتحركها من مصر باتجاه غزة
وزير الخارجية الأمريكي: أمام حماس بضعة أيام فقط لقبول اتفاق في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البنطلونات الممزقة والضيقة والمكياج| أبرز الممنوعات في المدارس بالعام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت الصفحات الرسمية للمدارس عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، ان هناك تعليمات عاجلة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، تنص على أنه خلال العام الدراسي الجديد تقرر منع دخول الطلاب بالبنطلونات الممزقة ومنه البنات من إرتداء البنطلونات الضيقة و وضع المكياج داخل حرم المدرسة ، إلى جانب التحذير من افتعال المشكلات مع المعلمين

وشددت المدارس على أنه تم الإعلان عن 7 ممنوعات مهمة للطلاب داخل المدارس خلال العام الدراسي الجديد تتمثل في :

  •  منع دخول المدرسة بدون الزي الرسمي
  • منع البناطيل المقطعة أو قصات الشعر الغريبة
  • منع دخول المدرسة بعد انتهاء الطابور 
  •  منع استخدام الموبايل داخل المدرسة
  • منع الخروج من المدرسة أثناء اليوم الدراسي 
  •  منع إثارة المشاكل أو الاعتداء على الزملاء
  • منع افتعال المشاكل مع المعلمين

 موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 في مصر

 

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون  موعد بدء العام الدراسي القادم 2025 / 2026 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات يوم 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026 وفيما يلي معلومات رسمية عن العام الدراسي الجديد : 

  • مدة العام الدراسي الجديد 36 أسبوعًا دراسيًا
  • عدد أيام الدراسة الفعلية يبلغ 172 يومًا، منها 88 يومًا للفصل الأول و84 يوما للفصل الثاني
  •  يبدأ الفصل الدراسي الأول من 20 سبتمبر 2025 حتى 22 يناير 2026
  • تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026
  • يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 

  •  موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.
  • امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول تبدأ يوم السبت 17 يناير 2026
  • امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني السبت 4 يونيو 2026.
  • إجازة نصف العام 2026 مدتها أسبوعين من  السبت الموافق 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026
  • امتحانات الدبلومات الفنية 2026 يبدأ التجهيز لها الأحد الموافق 31 مايو 2026
  • تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 20 يونية 2026.

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

التربية والتعليم التعليم التعليم الفني العام الدراسي الجديد المدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة 15%

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة 15%

باسبور مصري.. ارشيفية

إسقاط الجنسية المصرية عن 3 متورطين في الاعتداء على البعثة الدبلوماسية بنيويورك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في مصر

الغاز الطبيعي

رسالة طمأنة لسكان 6 أكتوبر: لا تنزعجوا من رائحة الغاز.. السبب إجراءات فنية

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

ترشيحاتنا

الحزام الناري

مرض فيروسي يصيب الأعصاب والجلد.. أسباب وأعراض الحزام الناري

عجوة بالبيض

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العجوة بالبيض؟

الابراج

5 أبراج تحب المذاكرة ومتفوقين دراسيا منذ الصغر.. هل أنت منهم؟

بالصور

ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

ريهام عبد الغفور تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
ريهام عبد الغفور تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
ريهام عبد الغفور تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية

طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية
طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية
طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية

مي سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور

مى سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور
مى سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور
مى سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور

مكملات غذائية للشيخوخة.. تعرف على خصائص كل منها

مكملات الشيخوخة
مكملات الشيخوخة
مكملات الشيخوخة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد