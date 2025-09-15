18 إجراء عاجلاً لضبط أداء المدارس في العام الدراسي الجديد|ماذا قرر الوزير؟

تنهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، استعداداتها النهائية لبدء العام الدراسي الجديد 2025 / 2026

وفى إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطة شاملة لضبط أداء المدارس على مستوى الجمهورية

و ضمن استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المكثفة لانطلاق العام الدراسي الجديد ، عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف اجتماعات عاجلة ، كان أولها اجتماع هام مع أكثر من ٤ آلاف من مديري المدارس الابتدائية والإعدادية على مستوى الجمهورية؛ فضلا عن حضور مديري المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك لمناقشة آخر المستجدات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد 2025 / 2026، واستعراض خطوات تطوير العملية التعليمية.

وخلال هذا الإجتماع ، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على :

أي فصل يجب ألا يتجاوز 50 طالباً

نسب حضور الطلاب على مدار العام الدراسي يجب ألا تقل عن 80%

أعمال السنة ستكون مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالانتظام في الدراسة، وهو ما يعيد الانضباط للعملية التعليمية داخل المدرسة

وزارة التربية والتعليم تستهدف إنهاء العمل بنظام الفترات المسائية في المدارس الابتدائية، من أجل توفير بيئة تعليمية أفضل للطلاب.

مواصلة تفعيل مجموعات التقوية المدرسية داخل المدارس تحت إشراف كامل من الإدارات التعليمية، وبما يضمن إتاحة فرص متكافئة لجميع الطلاب في مختلف المناطق.

مديري المدارس مسؤولون عن سد أي عجز للمعلمين داخل مدارسهم

التعاقد مع معلمي الحصة، مع إشراكهم في أعمال الامتحانات والمراقبة لسد العجز

الاستعانة بالمعلمين المحالين للمعاش للاستفادة من خبراتهم وإسهاماتهم السابقة التي يُعتد بها في بناء منظومة تعليمية قوية

لن يكون مقبولًا وجود أي عجز لمدرسي المواد الأساسية لأي مرحلة داخل أي مدرسة.

كتب المواد الدراسية ستكون بحوزة الطلاب منذ أول يوم في الدراسة خلال العام الجديد.

"كتب التقييمات" في المواد الأساسية التي تطرح لأول مرة العام الحالي تتضمن عددا كبيرا من الأسئلة لتدريب الطلاب على الدروس المختلفة، بما يضمن آلية تقييم الطلاب بشكل منتظم.

الوزارة تستهدف القضاء على ضعف مهارات القراءة والكتابة لدى طلاب صفوف المرحلة الابتدائية بحلول عام 2027.

طلاء الفصول والجدران والتشجير وتحسين بيئة المدرسة قبل بداية العام الدراسي

تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بكل حزم وجدية، لضمان تحقيق بيئة تعليمية قائمة على النظام والالتزام.

كما عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع قيادات الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لمتابعة تنفيذ خطة الهيئة للاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد، واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التعليمية الجارية… وخلال الاجتماع، أكد الوزير على :

الانتهاء من كافة أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة بالمدارس في مختلف المحافظات بحلول نهاية الأسبوع الجاري

الالتزام الكامل بالجدول الزمني المحدد، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لتهيئة المدارس لاستقبال الطلاب.

وضع ساري العلم في كل مدرسة وفقاً للمواصفات الفنية المقررة

الالتزام بالمقاييس المعتمدة حفاظاً على المظهر الحضاري للمدارس وتعزيز روح الانتماء لدى الطلاب.



ومن جانبه، استعرض اللواء يسرى سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية بموقف الهيئة من تنفيذ عدد من المشروعات والتى تشمل نحو إنشاء عدد ٧ آلاف فصل خلال العام المالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وذلك لاستيعاب عدد ٢٨٠ ألف طالب، مشيرًا إلى أنه جاري العمل حاليا على انشاء مشروعات تشمل نحو عدد ٢٠ ألف فصل ومن المتوقع التسليم خلال العام المالى القادم، علما بأن هذه المشروعات تخدم جميع المحافظات، وجميع المراحل التعليمية.

