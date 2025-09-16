ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتألقت ريهام عبد الغفور فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية فستاناً باللون الأحمر الغامق.

كما اختارت أن تترك بشرتها على طبيعتها ووضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة.

وتتميز ريهام عبد الغفور بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة.