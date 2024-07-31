ملف التصالح.. محافظ المنوفية يقرر صرف مكافأة مالية للعاملين بالمركز التكنولوجي بتلا

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة تلا لتفقد عدد من المشروعات والوقوف على حجم الأعمال ونسب التنفيذ وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس وفيق حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا ، المهندس المهندس محمد شاهين ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى فرع المنوفية .



استهل المحافظ جولته بتفقد انتظام سير العمل والتسهيلات المقدمة للمواطنين بالمركز التكنولوجي بشأن تلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن آلية العمل وحجم نسب الإنجاز بملف التصالح والخطوات والإجراءات المتعلقة لتخفيف العبء علي المواطنين.

وقرر المحافظ صرف مكافأة مالية للعاملين بالمركز التكنولوجي وتحسين البيئة تقديراً لجهودهم المبذولة ودعمهم على بذل المزيد من الجهد، مشدداً على تذليل العقبات أول بأول وسرعة إنهاء إجراءات استخراج شهادة البيانات ونموذج 8 النهائي وتقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم في تسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

كما تفقد المحافظ كورنيش ترعة البتانونية بالبر الشرقي ، موجهاً رئيس المدينة بوضع تصور لتطويره وتجميله لإضفاء مظهر حضاري بالمنطقة.