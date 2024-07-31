قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ملف التصالح.. محافظ المنوفية يقرر صرف مكافأة مالية للعاملين بالمركز التكنولوجي بتلا

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة تلا لتفقد عدد من المشروعات والوقوف على حجم الأعمال ونسب التنفيذ وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس وفيق حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا ، المهندس المهندس محمد شاهين ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى فرع المنوفية .

الدخان وصل للسحاب.. القصة الكاملة لحريق مخزن للمواد الكيماوية في المنوفية| فيديو وصور

مد غلق المحلات التجارية لـ11 والإجازات 12 في المنوفية


استهل المحافظ جولته بتفقد انتظام سير العمل والتسهيلات المقدمة للمواطنين بالمركز التكنولوجي بشأن تلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن آلية العمل وحجم نسب الإنجاز بملف التصالح والخطوات والإجراءات المتعلقة لتخفيف العبء علي المواطنين.

وقرر المحافظ صرف مكافأة مالية للعاملين بالمركز التكنولوجي وتحسين البيئة تقديراً لجهودهم المبذولة ودعمهم على بذل المزيد من الجهد، مشدداً على تذليل العقبات أول بأول وسرعة إنهاء إجراءات استخراج شهادة البيانات ونموذج 8 النهائي وتقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم في تسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

كما تفقد المحافظ كورنيش ترعة البتانونية بالبر الشرقي ، موجهاً رئيس المدينة بوضع تصور لتطويره وتجميله لإضفاء مظهر حضاري بالمنطقة.

تلقي طلبات التصالح محافظ المنوفية طلبات التصالح المنوفية المركز التكنولوجي التصالح علي مخالفات البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأزهر يعلن نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 بالاسم ورقم الجلوس .. «اعرف نتيجتك في ثواني»

أوائل الثانوية العامة 2024 .. تفاصيل عاجلة بشأنهم الآن

رابط مباشر الآن| نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 بالاسم عبر بوابة الأزهر

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024 قبل اعتمادها

موعد نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس والرابط الإلكتروني وأخبار الأوائل.. تفاصيل

بشرى سارة لـ أوائل الثانوية العامة والمتفوقين بتنسيق الجامعات 2024

قرار قضائي عاجل بشأن الفنان أحمد صلاح حسنى بتهمة تدمير سيارة موظف

أحمد صلاح حسني يعرض 600 ألف جنيه مقابل التصالح في واقعة إتلاف سيارة|تفاصيل

ترشيحاتنا

أول تعليق أردني على اغتيال هنية .. ماذا قالت؟

اليابان ترفض دعوة إسرائيل لحضور حفل السلام في مدينة ناجازاكي

بعثة إيران في الأمم المتحدة: سنجعل إسرائيل تندم على اغتـ.يال هنية

الأزهر يدين اغتيال إسماعيل هنية.. ويؤكد: الاغتيالات لن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني

تاريخ دموي.. أبرز عمليات الإغتيال لـ قادة حماس على يد الاحتلال الإسرائيلي

مصر تعرض ملف استضافة دورة الألعاب الإفريقية 2027 في اجتماعات الأنوكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور رومانسية جمعت جميلة عوض وزوجها

كاجوال جريء.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار | شاهد

باروكة وفستان قصير.. صبا مبارك تثير الجدل في ظهورها الأخير

الوداع يا قائد الأمة ضهري اتكسر.. ردود فعل أبناء إسماعيل هنية على اغتياله

فيديو

الحكومة أعلنتها .. موعد انخفاض أسعار السلع رسميا

رامي صبري يتخطي 100 ألف مشاهدة بـ «كنا معديين»

لقيت اللي بدور عليه.. تعليق لـ أسما شريف منير بعد ظهورها بالمايوه|فيديوجراف

أولمبياد باريس.. صبحي يشهد المران الختامي لمنتخب اليد استعدادا لمواجهة فرنسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رفقًا بالمزارعين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رحلة في أعماق القلوب السوداء

هند عصام

هند عصام تكتب: هيرا.. المرأة الطاووس

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: إعادة إعمار ليبيا بين التحديات والفرص

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الأمريكية.. الأبعاد والسيناريوهات

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-